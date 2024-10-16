Стала известна причина давки, в которую попали ученики школы в Ростове

Учителя, увидев происходящее, позвали завучей. Педагоги пытались запускать детей в гардероб по группам, но судя по кадрам, удавалось это с трудом. Вокруг царил хаос: шум, гам, крики, толкотня, кто-то даже пытался пробраться к выходу на четвереньках. Так закончился первый день работы гардероба.