Стала известна причина давки, в которую попали ученики школы в Ростове

Posted 16 октября, 06:00
Published 16 октября, 06:00
Modified 16 октября, 06:02
Updated 16 октября, 06:02
Оказалось, в тот день только открыли гардероб. Ученики после уроков толпой направились туда, чтобы забрать верхнюю одежду и сменную обувь. По информации telegram-канала Don Mash, в какой-то момент кто-то закричал, школьники испугались — и началась паника и давка.
Учителя, увидев происходящее, позвали завучей. Педагоги пытались запускать детей в гардероб по группам, но судя по кадрам, удавалось это с трудом. Вокруг царил хаос: шум, гам, крики, толкотня, кто-то даже пытался пробраться к выходу на четвереньках. Так закончился первый день работы гардероба.
Теперь историей в школе №75 заинтересовалась прокуратура и власти Ростова. Надзорное ведомство проводит проверку, а замглавы администрации по соцвопросам отправится на место, чтобы разобраться в ситуации.
RostovGazetанаправила запрос в областной пресс-центр с просьбой предоставить информацию министерства образования о пострадавших детях, но региональные власти пока не дали ответ. Данные уточняются.