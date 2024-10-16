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Posted 16 октября, 06:00

Published 16 октября, 06:00

Modified 16 октября, 06:02

Updated 16 октября, 06:02

Давка в школе Ростова-на-Дону произошла из-за нового гардероба

Стала известна причина давки, в которую попали ученики школы в Ростове

16 октября 2024, 06:00
Фото: 1MI
Давка в школе Ростова-на-Дону произошла из-за нового гардероба

Давка в школе Ростова-на-Дону произошла из-за нового гардероба

Десятки учеников переполненной школы №75 попали в давку днем 15 октября. Что стало причиной столпотворения, сообщают telegram-каналы.

Оказалось, в тот день только открыли гардероб. Ученики после уроков толпой направились туда, чтобы забрать верхнюю одежду и сменную обувь. По информации telegram-канала Don Mash, в какой-то момент кто-то закричал, школьники испугались — и началась паника и давка.

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Учителя, увидев происходящее, позвали завучей. Педагоги пытались запускать детей в гардероб по группам, но судя по кадрам, удавалось это с трудом. Вокруг царил хаос: шум, гам, крики, толкотня, кто-то даже пытался пробраться к выходу на четвереньках. Так закончился первый день работы гардероба.

Теперь историей в школе №75 заинтересовалась прокуратура и власти Ростова. Надзорное ведомство проводит проверку, а замглавы администрации по соцвопросам отправится на место, чтобы разобраться в ситуации.

RostovGazetанаправила запрос в областной пресс-центр с просьбой предоставить информацию министерства образования о пострадавших детях, но региональные власти пока не дали ответ. Данные уточняются.

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