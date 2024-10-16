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Posted 16 октября, 08:15

Published 16 октября, 08:15

Modified 16 октября, 08:17

Updated 16 октября, 08:17

Тарифы на газоснабжение для населения повысят на 20% в Ростовской области

Тарифы на газоснабжение для населения могут повысить на 20% в Ростовской области

16 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Тарифы на газоснабжение для населения повысят на 20% в Ростовской области
Газ с 2022 года в России подорожал на треть, но и это не предел роста цен на него для населения, пишут «Новые известия».

В Госдуму внесли на рассмотрение бюджет страны на следующий год и параметры экономического развития России до 2027 года. В документах среди прочего указывается рост цен на газ.

Аналитики отмечают, что стоимость газоснабжения и без того последовательно увеличивается. С 2022 года цены на газ выросли на треть. В 2025 году тарифы для населения повысят практически на 20%. Такого роста не было ни разу за последние 10 лет.

«„Газпром» пытается лоббировать, чтобы ему хотя бы частично те доходы, которые выпадают на экспортных рынках, компенсировались внутри РФ. Соответственно, это основная причина, по которой у нас индексация тарифов пошла вверх. Исторически она шла по схеме «инфляция минус», то есть была ниже инфляции», — говорит старший аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Но при индексации тарифов власти не учли сами показатели инфляции. Они окажутся в два раза выше запланированных.

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Эксперты полагают, что у «Газпрома» тяжёлое материальное положение. Оно связано с убытками, которые компания понесла после того, как российские власти потребовали от европейцев оплаты за газ в рублях. После отказа Германии, главного покупателя российского газа, и некоторых других стран от таких условий выручка «Газпрома» пошли под откос.

Компания теперь пытается сохранить доходы с помощью роста тарифов внутри самой России и тем самым раскручивает инфляцию.

Против такого рекордного повышения цен на газ выступает ФАС. Но окончательное решение остаётся за властями.

Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы.

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