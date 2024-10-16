Тарифы на газоснабжение для населения могут повысить на 20% в Ростовской области

«„Газпром» пытается лоббировать, чтобы ему хотя бы частично те доходы, которые выпадают на экспортных рынках, компенсировались внутри РФ. Соответственно, это основная причина, по которой у нас индексация тарифов пошла вверх. Исторически она шла по схеме «инфляция минус», то есть была ниже инфляции», — говорит старший аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.