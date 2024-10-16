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Posted 16 октября, 18:57

Published 16 октября, 18:57

Modified 16 октября, 18:59

Updated 16 октября, 18:59

Туристическое «винное кольцо» хотят создать в Ростовской области

Туристическое «винное кольцо» решили создать в Ростовской области

16 октября 2024, 18:57
Фото: 1MI
Туристическое «винное кольцо» хотят создать в Ростовской области
Власти Ростовской области решили создать туристическое «винное кольцо». Оно будет включать в себя ряд винодельческих предприятий, сообщил замгубернатора региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

В ходе пресс-конференции «Интерфакс» замглавы отметил, что для туристов и жителей Ростовской области планируют добавлять новые точки, где можно остановиться на винных предприятиях.

В рамках программы «Агротуризм» Ростовская область получает гранты в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги можно использовать на развитие инфраструктуры предприятия по приему, размещению и питанию туристов.

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По словам министра, в агротуристический кластер Дона входит пять проектов, которые направлены на популяризацию выращивания винограда и возрождение виноделия. Речь идет о фермерских хозяйствах в Волгодонском, Цимлянском, Мартыновском, Азовском и Багаевском районах. Скорее всего, именно эти точки войдут в «винное кольцо»

Ранее RostovGazeta сообщала о возможном росте цен на хлеб. Из-за засухи и заморозков, которые привели к неурожаю, повысились и издержки производства.

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