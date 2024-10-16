Туристическое «винное кольцо» решили создать в Ростовской области

По словам министра, в агротуристический кластер Дона входит пять проектов, которые направлены на популяризацию выращивания винограда и возрождение виноделия. Речь идет о фермерских хозяйствах в Волгодонском, Цимлянском, Мартыновском, Азовском и Багаевском районах. Скорее всего, именно эти точки войдут в «винное кольцо»