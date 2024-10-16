Туристическое «винное кольцо» решили создать в Ростовской области

Posted 16 октября, 18:57
Published 16 октября, 18:57
Modified 16 октября, 18:59
Updated 16 октября, 18:59
В ходе пресс-конференции «Интерфакс» замглавы отметил, что для туристов и жителей Ростовской области планируют добавлять новые точки, где можно остановиться на винных предприятиях.
В рамках программы «Агротуризм» Ростовская область получает гранты в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги можно использовать на развитие инфраструктуры предприятия по приему, размещению и питанию туристов.
По словам министра, в агротуристический кластер Дона входит пять проектов, которые направлены на популяризацию выращивания винограда и возрождение виноделия. Речь идет о фермерских хозяйствах в Волгодонском, Цимлянском, Мартыновском, Азовском и Багаевском районах. Скорее всего, именно эти точки войдут в «винное кольцо»
Ранее RostovGazeta сообщала о возможном росте цен на хлеб. Из-за засухи и заморозков, которые привели к неурожаю, повысились и издержки производства.