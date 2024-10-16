В домах Ростова массово отключили электричество 16 октября. Когда дадут свет?

С 09:30 до 17:00 мск свет погаснет на улицах Тибетской (дома № 3-41, 30-68), 2-й Краснодонской (№ 32-36, 47-69), Зерноградской (№ 1-47, 2-20), Тибетской (№ 78-102), Скифской (№ 55), в переулке Автосборочном (№ 1-6) и Памирском (№ 1-47, 2-34). В это же время обесточат дома на улице Меотской, в переулках Измаильском и Кутаисском, как и прошлым днем. А с 09:00 до 17:00 мск электричество отключат в СТ «Светоч», «Труженик», «Аксаец» и на улице 1-й Конной Армии, 11А, 13, 15, 15А, 15Б.