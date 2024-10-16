В домах Ростова массово отключили электричество 16 октября. Когда дадут свет?

Posted 16 октября 2024, 09:29
Published 16 октября 2024, 09:29
Modified 16 октября 2024, 09:32
Updated 16 октября 2024, 09:32
С 09:00 мск электричества лишились жители домов № 91-95, 82-84 на улице Налбандяна, № 96-104, 31 на Ченцова и № 36-82, 41-87 на 4-й линии. Там света не будет до 17:00 мск.
Немного меньше останутся обесточенными дома, расположенные по адресам: улица Тибетская, 3-41, 30-68; 2-я Краснодонская, 32-36, 47-69; Зерноградская, 1-47, 2-20; Тибетская, 78-102; Скифская, 55; переулок Автосборочный, 1-6, Памирский, 1-47, 2-34; а также дома в переулках Измаильском, Кутаисском и на улице Меотской. Отключения проходят с 09:30 до 17:00 мск.
С 09:00 до 14:00 мск электроснабжение приостановили на улице Малюгиной, 220/84, 232, 236, проспекте Кировском, 79/236 и в переулке Университетском, 78Г, 84. На три часа, с 10:00 до 13:00 мск без света остались ростовчане, которые живут в домах № 1-7, 2-20 на проспекте Чехова; № 1-17, 2-12 на Нефтегорской; № 1-11, 2-18 на улице Красных Зорь и №43/2 на Седова.
На следующий день аналогичная ситуация будет на улице Ивановского, 28-36, 25-59; Стадионной, 16-50; Фрунзе, 6-20, 7-25; Целиноградской, 8-20; Сеченова, 12; в переулке Учительском, 2-16, 1-17. В этих домах лампочки погаснут с 03:00 до 17:00 мск.
С утра электричества не будет на улице Лермонтовской, 1-11, в переулке Ученическом, 1-23, 2-20, Гвардейском, 11, на улице Самойловской, 14-24 и на Владикавказской, 27-47, 32-58. Отключения там запланированы с 09:00 до 16:00 мск.
С 09:30 до 17:00 мск свет погаснет на улицах Тибетской (дома № 3-41, 30-68), 2-й Краснодонской (№ 32-36, 47-69), Зерноградской (№ 1-47, 2-20), Тибетской (№ 78-102), Скифской (№ 55), в переулке Автосборочном (№ 1-6) и Памирском (№ 1-47, 2-34). В это же время обесточат дома на улице Меотской, в переулках Измаильском и Кутаисском, как и прошлым днем. А с 09:00 до 17:00 мск электричество отключат в СТ «Светоч», «Труженик», «Аксаец» и на улице 1-й Конной Армии, 11А, 13, 15, 15А, 15Б.
В последний день рабочей недели, 18 октября, обесточат дома №11, 2-14 на улице Лермонтовской, № 20-32, 41-63 на Филимоновской, №16А на Сиверса, № 7Б, 12-14, 19-25, 24-26 в переулке Гвардейском и № 7-13, 10-16 в Бригадном. Там лампочки погаснут с 09:00 до 16:00 мск.
С 09:00 до 17:00 мск отклчюения пройдут на улице Мурлычева (№ 53-69, 46-64), Налбандяна (№ 69-79, 60-70); 14-й линии (№ 9-27, 18-34), 12-й линии (№ 33-49, 38-56); 10-й линии (№ 37-83, 40-88), 8-й линии (№ 55-77, 56-80); Ченцова (№ 82-88). В это же время электроснабжение прекратят подавать в дома на улице Украинской (№ 151-175), Алтайской (№ 30-36, 29-35); Белорусской (№ 184-196, 189-221), Татарской (№ 70-114, 71-119), Славинской (№ 65-79).
Аналогичная ситуация будет и в домах № 4-24, 1-23 в переулке 2-м Сахалинском, № 2-20, 1-17 в 3-м Сахалинском, № 2-16, 1-13 в 40 м Сахалинском, № 1-89,. 2-84 в Сахалинском, № 1-87, 2-28 в Мезенском, № 1-81, 2-82 в Охотском, № 6-12, 3-7 в Танаисском, № 4-8, 3-7 в Тузлове, № 2-8, 1-11 в Покровском, № 1-11, 2-18 в Чертковском и в Синегорском.
С 10 до 13:00 мск обесточат дома в переулке Газетном, 47, 47 Б, 52; на улице Большой Садовой, 51-61 и в переулке Семашко, 44/1, 46/1, 46А.
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