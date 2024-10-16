В реке Дон под Азовом обнаружили солярку

В регионе не раз выявляли нарушения предприятий, которые сбрасывали в Дон запрещенные отходы. Недавно подобные сбросы заметили в Безымянном ручье в Ростове. Однако в этот раз загрязнение реки могло произойти из-за утечки топлива у судна. Пока неизвестно, в курсе ли Минприроды региона, но в комментариях люди уже возмущаются нынешней экологией.