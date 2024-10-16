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Posted 16 октября, 07:04

Published 16 октября, 07:04

Modified 16 октября, 07:06

Updated 16 октября, 07:06

В реке Дон под Азовом обнаружили солярку

В реке Дон под Азовом обнаружили солярку

16 октября 2024, 07:04
Фото: Видео t.me/azov_sobytiya. Изображение Midjourney
В реке Дон под Азовом обнаружили солярку
Местные жители сообщают о солярке на поверхности реки Дон возле города Азова Ростовской области.

Кадры маслянистой поверхности реки появились утром 16 октября в telegram-канале «Азов Новости». Автор поста плыл на моторной лодке вдоль берега, когда обнаружил необычную пленку на реке Дон.

— Вся поверхность Дона, в районе поворота на Петровский, покрыта слоем солярки! — пишет горожанин.
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В регионе не раз выявляли нарушения предприятий, которые сбрасывали в Дон запрещенные отходы. Недавно подобные сбросы заметили в Безымянном ручье в Ростове. Однако в этот раз загрязнение реки могло произойти из-за утечки топлива у судна. Пока неизвестно, в курсе ли Минприроды региона, но в комментариях люди уже возмущаются нынешней экологией.

— Где наша природохрана? — спрашивают одни.
— Там же, где и экология, — находчиво отвечают другие.
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