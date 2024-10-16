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Posted 16 октября, 14:15

Published 16 октября, 14:15

Modified 16 октября, 14:17

Updated 16 октября, 14:17

В Ростове-на-Дону открылся детский медиаклуб Fashion Kids TV от «Инсайт Люди»

В Ростове-на-Дону открылся детский медиаклуб Fashion Kids TV от «Инсайт Люди»

16 октября 2024, 14:15
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»
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Второй год подряд продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», открывает двери детского медиаклуба Fashion Kids TV в Ростове-на-Дону.
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»

В течение всего учебного года под руководством резидента, основателя арт-студии, обладательницы титула «Миссис Россия-2021» Виктории Шкариной юные ученики смогут получить знания в области актерского мастерства, журналистики и блогерства. Выпускники брали интервью у таких звезд, как Maksim, Стас Пьеха, Митя Фомин, Сосо Павлиашвили, Кэти Топурия, Amirchik.

«Этот проект помогает детям раскрыть творческий потенциал с ранних лет. Несмотря на возраст, они могут получить опыт, собрать портфолио и познакомиться с ведущими экспертами из разных областей. Совместно с продюсерским центром мы хотим помочь юным талантам раскрыть себя, проявить способности и обучить полезным для будущего навыкам», — рассказала Виктория Шкарина.

Занятия проходят 2 раза в неделю на базе студии продюсерского центра в Ростове-на-Дону. Дети в возрасте от 7 до 14 лет осваивают навыки ораторского мастерства, тележурналистики и медиапроизводства. В качестве педагогов выступают эксперты индустрии. Так, например, программу «Блогерство» проводят резиденты продюсерского центра — ростовские инфлюенсеры Лев Ким, АКУЛА ЛИЗЗКА, Николь Данцова и другие. Они работают с детьми, помогают им найти свой стиль и раскрывают творческий потенциал.

Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»

Ученики получают богатый практический опыт. Они берут интервью у известных медийных личностей, снимают репортажи на мероприятиях в детских развлекательных центрах, магазинах детской одежды, кафе и игровых залах, а также создают видеоролики на fashion-событиях с участием детей.

Продюсерский центр полного цикла «Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России, которое объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

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