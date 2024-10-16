В Ростове-на-Дону открылся детский медиаклуб Fashion Kids TV от «Инсайт Люди»

Занятия проходят 2 раза в неделю на базе студии продюсерского центра в Ростове-на-Дону. Дети в возрасте от 7 до 14 лет осваивают навыки ораторского мастерства, тележурналистики и медиапроизводства. В качестве педагогов выступают эксперты индустрии. Так, например, программу «Блогерство» проводят резиденты продюсерского центра — ростовские инфлюенсеры Лев Ким, АКУЛА ЛИЗЗКА, Николь Данцова и другие. Они работают с детьми, помогают им найти свой стиль и раскрывают творческий потенциал.