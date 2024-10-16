В Ростове-на-Дону открылся детский медиаклуб Fashion Kids TV от «Инсайт Люди»

Posted 16 октября, 14:15
Published 16 октября, 14:15
Modified 16 октября, 14:17
Updated 16 октября, 14:17
В течение всего учебного года под руководством резидента, основателя арт-студии, обладательницы титула «Миссис Россия-2021» Виктории Шкариной юные ученики смогут получить знания в области актерского мастерства, журналистики и блогерства. Выпускники брали интервью у таких звезд, как Maksim, Стас Пьеха, Митя Фомин, Сосо Павлиашвили, Кэти Топурия, Amirchik.
«Этот проект помогает детям раскрыть творческий потенциал с ранних лет. Несмотря на возраст, они могут получить опыт, собрать портфолио и познакомиться с ведущими экспертами из разных областей. Совместно с продюсерским центром мы хотим помочь юным талантам раскрыть себя, проявить способности и обучить полезным для будущего навыкам», — рассказала Виктория Шкарина.
Занятия проходят 2 раза в неделю на базе студии продюсерского центра в Ростове-на-Дону. Дети в возрасте от 7 до 14 лет осваивают навыки ораторского мастерства, тележурналистики и медиапроизводства. В качестве педагогов выступают эксперты индустрии. Так, например, программу «Блогерство» проводят резиденты продюсерского центра — ростовские инфлюенсеры Лев Ким, АКУЛА ЛИЗЗКА, Николь Данцова и другие. Они работают с детьми, помогают им найти свой стиль и раскрывают творческий потенциал.
Ученики получают богатый практический опыт. Они берут интервью у известных медийных личностей, снимают репортажи на мероприятиях в детских развлекательных центрах, магазинах детской одежды, кафе и игровых залах, а также создают видеоролики на fashion-событиях с участием детей.
Продюсерский центр полного цикла «Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России, которое объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг».