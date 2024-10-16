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Posted 16 октября, 12:38

Published 16 октября, 12:38

Modified 16 октября, 12:40

Updated 16 октября, 12:40

В Ростове-на-Дону появится новый продовольственный рынок на Военведе

В Ростове-на-Дону появится продовольственный рынок на Военведе

16 октября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону появится новый продовольственный рынок на Военведе
В микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону откроется продовольственный рынок, информирует «Город N».

Компания, принадлежащая президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу объявила о скором открытии рынка «Станция». Торговая точка будет располагаться по адресу улица Тимошенко, 9а. Продовольственный рынок будет состоять из 10 павильонов. При этом в каждом из них можно будет арендовать помещения до 1,5 тысячи квадратных метров.

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На территории рынка предусмотрены камеры видеонаблюдения, фудкорт и парковка.

Добавим, что продовольственный рынок откроется в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что в донском регионе построят гигантский распределительный центр за один миллиард рублей.

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