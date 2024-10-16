В Ростове-на-Дону появится продовольственный рынок на Военведе

Posted 16 октября, 12:38
Published 16 октября, 12:38
Modified 16 октября, 12:40
Updated 16 октября, 12:40
Компания, принадлежащая президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу объявила о скором открытии рынка «Станция». Торговая точка будет располагаться по адресу улица Тимошенко, 9а. Продовольственный рынок будет состоять из 10 павильонов. При этом в каждом из них можно будет арендовать помещения до 1,5 тысячи квадратных метров.
На территории рынка предусмотрены камеры видеонаблюдения, фудкорт и парковка.
Добавим, что продовольственный рынок откроется в декабре 2024 года.
Ранее стало известно, что в донском регионе построят гигантский распределительный центр за один миллиард рублей.