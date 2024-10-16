В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом

На несанкционированной свалке находились не только типографские священные изображения, но и документы для крещения и венчания. Бесхозное имущество было в хорошем состоянии, качественно упаковано и уложено в коробки. Очевидцы предположили, что иконы могли выкинуть волонтеры или сотрудники типографии, которые просто решили избавиться от тиража.