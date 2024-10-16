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Posted 16 октября, 12:55

Published 16 октября, 12:55

Modified 16 октября, 12:57

Updated 16 октября, 12:57

В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом

В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом

16 октября 2024, 12:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом
Жители Ростова-на-Дону нашли на несанкционированной свалке горы типографских икон, кадры были опубликованы в местных телеграм-каналах.

Канал «Че по Ростову» опубликовал фотографии выброшенных икон, которые нашли на свалке недалеко от храма Сергия Радонежского в Левенцовке Ростова-на-Дону. Находку обнаружили прихожане церкви вечером 13 октября.

На несанкционированной свалке находились не только типографские священные изображения, но и документы для крещения и венчания. Бесхозное имущество было в хорошем состоянии, качественно упаковано и уложено в коробки. Очевидцы предположили, что иконы могли выкинуть волонтеры или сотрудники типографии, которые просто решили избавиться от тиража.

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Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»

Священнослужители посчитали такой поступок откровенным неуважением. Власти города пообещали оперативно ликвидировать свалку после общественной огласки инцидента.

Ранее костромской монастырь получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы.

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