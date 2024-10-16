В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом

Posted 16 октября, 12:55
Published 16 октября, 12:55
Modified 16 октября, 12:57
Updated 16 октября, 12:57
Канал «Че по Ростову» опубликовал фотографии выброшенных икон, которые нашли на свалке недалеко от храма Сергия Радонежского в Левенцовке Ростова-на-Дону. Находку обнаружили прихожане церкви вечером 13 октября.
На несанкционированной свалке находились не только типографские священные изображения, но и документы для крещения и венчания. Бесхозное имущество было в хорошем состоянии, качественно упаковано и уложено в коробки. Очевидцы предположили, что иконы могли выкинуть волонтеры или сотрудники типографии, которые просто решили избавиться от тиража.
Священнослужители посчитали такой поступок откровенным неуважением. Власти города пообещали оперативно ликвидировать свалку после общественной огласки инцидента.
Ранее костромской монастырь получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы.