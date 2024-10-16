В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей

Posted 16 октября, 10:01
Published 16 октября, 10:01
Modified 16 октября, 10:03
Updated 16 октября, 10:03
По заверениям Логвиненко, никто из детей за помощью к медикам после давки не обращался. 16 октября школу посетили высокопоставленные чиновники ростовской администрации. Они осмотрели записи с камер наблюдения и помещения гардероба, где и случилось происшествие.
Причинами давки чиновники называют нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утверждённых схем передвижения учащихся. Помимо этого, в учебном заведении не организовали дежурство учителей.
Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Чтобы предотвратить повторение инцидента, потоки учащихся разделят на вход и выход и организуют «веерный выход школьников из учебных кабинетов». Также ещё несколько гардеробных помещений сделают на втором и третьих этажах школы.
«Поручил провести подобные проверки во всех школах города», — заключил Алексей Логвиненко.
Происшествие в школе №75 случилось накануне вечером. Учащиеся ринулись в гардероб после уроков. Помещение имело узкий проход, из-за чего началась давка. Дети падали друг на друга. Учителей и персонала, кто мог разрешить ситуацию, поблизости не оказалось. Сама школа известна тем, что там учится рекордное количество детей. В этом году там набрали первый «Э» класс.