В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей

Происшествие в школе №75 случилось накануне вечером. Учащиеся ринулись в гардероб после уроков. Помещение имело узкий проход, из-за чего началась давка. Дети падали друг на друга. Учителей и персонала, кто мог разрешить ситуацию, поблизости не оказалось. Сама школа известна тем, что там учится рекордное количество детей. В этом году там набрали первый «Э» класс.