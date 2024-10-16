rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 10:01

Published 16 октября, 10:01

Modified 16 октября, 10:03

Updated 16 октября, 10:03

В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей

В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей

16 октября 2024, 10:01
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей
В школе №75 в Ростове прошла проверка после скандала с давкой учеников, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По заверениям Логвиненко, никто из детей за помощью к медикам после давки не обращался. 16 октября школу посетили высокопоставленные чиновники ростовской администрации. Они осмотрели записи с камер наблюдения и помещения гардероба, где и случилось происшествие.

Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Причинами давки чиновники называют нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утверждённых схем передвижения учащихся. Помимо этого, в учебном заведении не организовали дежурство учителей.

Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Чтобы предотвратить повторение инцидента, потоки учащихся разделят на вход и выход и организуют «веерный выход школьников из учебных кабинетов». Также ещё несколько гардеробных помещений сделают на втором и третьих этажах школы.

«Поручил провести подобные проверки во всех школах города», — заключил Алексей Логвиненко.

Происшествие в школе №75 случилось накануне вечером. Учащиеся ринулись в гардероб после уроков. Помещение имело узкий проход, из-за чего началась давка. Дети падали друг на друга. Учителей и персонала, кто мог разрешить ситуацию, поблизости не оказалось. Сама школа известна тем, что там учится рекордное количество детей. В этом году там набрали первый «Э» класс.

Читайте также:
Пенсионерка упала с Ворошиловского моста в Ростове-на-ДонуДва вуза Ростова получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантамиЭкс-глава Октябрьского райсуда в Ростове стал фигурантом дела о коррупции
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика