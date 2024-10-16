rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 16:46

Published 16 октября, 16:46

Modified 16 октября, 16:48

Updated 16 октября, 16:48

Полиция Ростова возбудила дело о мошенничестве при исполнении госконтракта

В Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале

16 октября 2024, 16:46
Фото: 1MI
Полиция Ростова возбудила дело о мошенничестве при исполнении госконтракта
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере госзакупок на сумму свыше 680 тысяч рублей, информирует прокуратура Кировского района города.

Подрядчика, поставлявшего и монтировавшего спортивное оборудование на гребном канале «Дон» подозревают в недобросовестном исполнении контракта со спортшколой. Против компании возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки.

Как сообщили в прокуратуре, подрядчик внес в документы ложные сведения о завершении работ и получил за это оплату в полном объеме. Таким образом ущерб превысил 680 тысяч рублей.

Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей
Узнать подробнее

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК России. Подрядчику может грозить до шести лет лишения свободы с выплатой штрафа.

Ранее в донской столице осудили на два года поставщика, который давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины.

Читайте также:
«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупциюПрокуратура требует от главы Ростовской области разобраться с аварийным жильёмЖителей Ростовской области призвали массово относить мелочь в банк
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Деньги#Мошенничество#Госзакупки#Нацпроект#Госконтракт#Ущерб#Монтаж#Образовательные учреждения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика