В Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале

Posted 16 октября, 16:46
Published 16 октября, 16:46
Modified 16 октября, 16:48
Updated 16 октября, 16:48
Подрядчика, поставлявшего и монтировавшего спортивное оборудование на гребном канале «Дон» подозревают в недобросовестном исполнении контракта со спортшколой. Против компании возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки.
Как сообщили в прокуратуре, подрядчик внес в документы ложные сведения о завершении работ и получил за это оплату в полном объеме. Таким образом ущерб превысил 680 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК России. Подрядчику может грозить до шести лет лишения свободы с выплатой штрафа.
Ранее в донской столице осудили на два года поставщика, который давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины.