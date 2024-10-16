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Posted 16 октября, 14:16

Published 16 октября, 14:16

Modified 16 октября, 14:18

Updated 16 октября, 14:18

В Ростовском зоопарке белый медведь Айон разжирел и ленится охотиться на рыбу

Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу

16 октября 2024, 14:16
Фото: Зоопарк Ростова-на-Дону
В Ростовском зоопарке белый медведь Айон разжирел и ленится охотиться на рыбу

Зоопарк Ростова показал видео с ленящимся рыбачить белым медведем Айоном

В Ростовском-на-Дону зоопарке рыбалку медведя Айона перенесли на весну, так как хищник отказывается добывать живую форель из-за набранного к зиме жирка, информирует пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка предупредили посетителей о том, что в связи с приходом осенне-зимнего периода, рыбалку Айона на живую форель придется перенести на весну. Медведь запасся жирком и ленится охотиться на рыбу.

Одна из особенностей белых медведей в том, что не все из них впадают в зимнюю спячку. Гибернация (прим. — научное определение спячки) характерна лишь для беременных самок и пожилых самцов. А вот остальные крепкие и здоровые белые медведи бодрствуют круглый год.

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Добавим, что Айон попал в Ростов-на-Дону в рамках программы СОЗАР по сохранению белых медведей.

Ранее Ростовский зоопарк выложил умильное видео с новорожденным детенышем гуанако.

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