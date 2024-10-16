Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу

Posted 16 октября, 14:16
Published 16 октября, 14:16
Modified 16 октября, 14:18
Updated 16 октября, 14:18
Сотрудники зоопарка предупредили посетителей о том, что в связи с приходом осенне-зимнего периода, рыбалку Айона на живую форель придется перенести на весну. Медведь запасся жирком и ленится охотиться на рыбу.
Одна из особенностей белых медведей в том, что не все из них впадают в зимнюю спячку. Гибернация (прим. — научное определение спячки) характерна лишь для беременных самок и пожилых самцов. А вот остальные крепкие и здоровые белые медведи бодрствуют круглый год.
Добавим, что Айон попал в Ростов-на-Дону в рамках программы СОЗАР по сохранению белых медведей.
Ранее Ростовский зоопарк выложил умильное видео с новорожденным детенышем гуанако.