Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу

Одна из особенностей белых медведей в том, что не все из них впадают в зимнюю спячку. Гибернация (прим. — научное определение спячки) характерна лишь для беременных самок и пожилых самцов. А вот остальные крепкие и здоровые белые медведи бодрствуют круглый год.