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Posted 16 октября, 15:37

Published 16 октября, 15:37

Modified 16 октября, 15:39

Updated 16 октября, 15:39

Водителей Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО

Водителей в Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО

16 октября 2024, 15:37
Фото: 1MI
Водителей Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО
Госавтоинспекция Ростовской области проинформировала водителей о возможных перебоях, которые могут возникнуть при проверке полисов при регистрации автомобилей.

Сотрудники ведомства отметили, что временные неудобства связаны с переходом из одной автоматизированной системы в другую в рамках межведомственного взаимодействия. Водители должны быть готовы к тому, что регистрация транспортного средства может затянуться из-за перебоев. Чтобы избежать проблем, автомобилистам предлагается использовать бумажную версию полиса ОСАГО.

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Госавтоинспекция региона напоминает о том, что, согласно новой поправке в Федеральный закон, с 1 марта 2025 года полис ОСАГО полностью исключат из перечня документов, необходимых при регистрации авто.

До этого донских водителей предупредили об опасной обстановке на трассах, вызванной ливнями и густым туманом.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Транспорт#Автомобили#Водители#Транспортные средства#Регистрация#Госавтоинспекция#ОСАГО#Перебои
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