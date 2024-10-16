Водителей в Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО

Сотрудники ведомства отметили, что временные неудобства связаны с переходом из одной автоматизированной системы в другую в рамках межведомственного взаимодействия. Водители должны быть готовы к тому, что регистрация транспортного средства может затянуться из-за перебоев. Чтобы избежать проблем, автомобилистам предлагается использовать бумажную версию полиса ОСАГО.