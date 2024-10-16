Водителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в Ростове

Posted 16 октября, 07:03
Published 16 октября, 07:03
Modified 16 октября, 07:05
Updated 16 октября, 07:05
С 20 октября водители не смогут воспользоваться поворотом налево с Шолохова рядом с домом №94/77. Речь идёт о дороге, которая ведёт к стадиону «Олимп-2». Чтобы подъехать к нему, автомобилисты должны будут разворачиваться на Октябрьской площади.
Ограничение власти объяснили необходимостью снизить риск дорожных происшествий на этом участке.
Ранее сообщалось, что сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону. Ограничения коснутся улиц Донской и 13-й Линии. Они связаны со строительными и коммунальными работами.