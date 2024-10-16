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Posted 16 октября, 07:03

Published 16 октября, 07:03

Modified 16 октября, 07:05

Updated 16 октября, 07:05

Водителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в Ростове

Водителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в Ростове

16 октября 2024, 07:03
Фото: Unsolash
Водителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в Ростове
Автомобилистам запретят поворот на одном из участков проспекта Шолохова, сообщает администрация Ростова-на-Дону.

С 20 октября водители не смогут воспользоваться поворотом налево с Шолохова рядом с домом №94/77. Речь идёт о дороге, которая ведёт к стадиону «Олимп-2». Чтобы подъехать к нему, автомобилисты должны будут разворачиваться на Октябрьской площади.

Ограничение власти объяснили необходимостью снизить риск дорожных происшествий на этом участке.

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Ранее сообщалось, что сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону. Ограничения коснутся улиц Донской и 13-й Линии. Они связаны со строительными и коммунальными работами.

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