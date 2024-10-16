Водителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в Ростове

С 20 октября водители не смогут воспользоваться поворотом налево с Шолохова рядом с домом №94/77. Речь идёт о дороге, которая ведёт к стадиону «Олимп-2». Чтобы подъехать к нему, автомобилисты должны будут разворачиваться на Октябрьской площади.