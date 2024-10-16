Врач объяснил, чем вирус Марбург грозит жителям Ростовской области

Posted 16 октября, 15:40
Published 16 октября, 15:40
Modified 16 октября, 15:42
Updated 16 октября, 15:42
Информация о появлении вируса Марбург вызвала опасения у многих жителей Ростовской области. Особенно тем, что вирус схож с Эболой, он вызывает кровоизлияние в мозг и в большинстве случаев может обернуться летальным исходом.
Однако ростовские врачи уверены, что у нас этот вирус не приживется.
«Марбург преобладает в теплых странах. К нам его могут только завезти. Но даже в этом случае, вирус быстро выявят и локализуют. К пандемии он не приведет», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что у Марбурга — невысокая контагиозность. К тому же и очаги его пребывания в природе совсем другие, чем у нас.
«Марбург не грозит нам по целому ряду причин. Поэтому боятся его не стоит, но нужно быть начеку», — резюмирует доктор.
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