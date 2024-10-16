Врач объяснил, чем вирус Марбург грозит жителям Ростовской области

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Вирус Марбург не приведет к эпидемии в Ростовской области. О том, что он не представляет опасности для нашей страны, было заявлено на самом высоком уровне, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.