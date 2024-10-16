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Posted 16 октября, 15:40

Published 16 октября, 15:40

Modified 16 октября, 15:42

Updated 16 октября, 15:42

Врач объяснил, чем вирус Марбург грозит жителям Ростовской области

Врач объяснил, чем вирус Марбург грозит жителям Ростовской области

16 октября 2024, 15:40
Фото: 1MI
Врач объяснил, чем вирус Марбург грозит жителям Ростовской области
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Эксклюзив
Вирус Марбург не приведет к эпидемии в Ростовской области. О том, что он не представляет опасности для нашей страны, было заявлено на самом высоком уровне, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Информация о появлении вируса Марбург вызвала опасения у многих жителей Ростовской области. Особенно тем, что вирус схож с Эболой, он вызывает кровоизлияние в мозг и в большинстве случаев может обернуться летальным исходом.

Однако ростовские врачи уверены, что у нас этот вирус не приживется.

«Марбург преобладает в теплых странах. К нам его могут только завезти. Но даже в этом случае, вирус быстро выявят и локализуют. К пандемии он не приведет», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор добавляет, что у Марбурга — невысокая контагиозность. К тому же и очаги его пребывания в природе совсем другие, чем у нас.

«Марбург не грозит нам по целому ряду причин. Поэтому боятся его не стоит, но нужно быть начеку», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta рассказывала, какие вирусы и болезни угрожают ростовчане осенью 2024 года.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Ростов
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