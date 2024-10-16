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Posted 16 октября, 10:45

Published 16 октября, 10:45

Modified 16 октября, 10:47

Updated 16 октября, 10:47

Логвиненко сделал заявление после проверки школы, где произошла давка детей

Все школы Ростова-на-Дону проверят после давки учеников у гардероба

16 октября 2024, 10:45
Фото: rostov-gorod.ru
Логвиненко сделал заявление после проверки школы, где произошла давка детей

Логвиненко сообщил о проверке всех школ Ростова после давки детей

Школу №75 проверили в Ростове после давки детей в гардеробе, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Громкое происшествие случилось в учебном заведении накануне. Учащиеся школы №75 после уроков ринулись в гардероб. В узком помещении быстро началась давка. Дети толкали друг друга и кричали. Произошедшее попало на камеры, а затем в Сеть.

В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
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После скандала в школу нагрянула проверка. Власти заверяют, что никто из детей в больницы Ростова с травмами не обращался. Чиновники просмотрели в школе камеры наблюдения и само помещение гардероба.

Виновными в инциденте назвали руководство учебного заведения, его привлекли к дисциплинарной ответственности. По словам Алексея Логвиненко, в школе нарушен внутренний распорядок, не соблюдаются схемы передвижения учеников, не хватает дежурных учителей.

«Принято решение: разделить потоки учащихся на вход и выход, организовать веерный выход школьников из учебных кабинетов, увеличить число дежурных учителей. Также будут определены дополнительные места для хранения одежды на 2 и 3 этажах здания», — сообщил глава городской администрации.

Также подобные проверки проведут и в других школах Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Прокуратура проверит школу №75 после давки учеников в гардеробе.

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