Все школы Ростова-на-Дону проверят после давки учеников у гардероба

Posted 16 октября, 10:45
Published 16 октября, 10:45
Modified 16 октября, 10:47
Updated 16 октября, 10:47
Громкое происшествие случилось в учебном заведении накануне. Учащиеся школы №75 после уроков ринулись в гардероб. В узком помещении быстро началась давка. Дети толкали друг друга и кричали. Произошедшее попало на камеры, а затем в Сеть.
После скандала в школу нагрянула проверка. Власти заверяют, что никто из детей в больницы Ростова с травмами не обращался. Чиновники просмотрели в школе камеры наблюдения и само помещение гардероба.
Виновными в инциденте назвали руководство учебного заведения, его привлекли к дисциплинарной ответственности. По словам Алексея Логвиненко, в школе нарушен внутренний распорядок, не соблюдаются схемы передвижения учеников, не хватает дежурных учителей.
«Принято решение: разделить потоки учащихся на вход и выход, организовать веерный выход школьников из учебных кабинетов, увеличить число дежурных учителей. Также будут определены дополнительные места для хранения одежды на 2 и 3 этажах здания», — сообщил глава городской администрации.
Также подобные проверки проведут и в других школах Ростова-на-Дону.
Ранее сообщалось, что Прокуратура проверит школу №75 после давки учеников в гардеробе.