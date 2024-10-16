ВТБ первым среди банков приобрел гибридные цифровые права

«Сегодня крупный российский бизнес заинтересован в импортозамещении своей технологической базы. ВТБ как один из крупнейших банков страны шире смотрит на саму задачу перехода компаний на отечественные решения. Мы видим своей стратегической целью поддержку бизнеса и заботу о производителях таких решений, и потому рассматриваем различные варианты закупок у таких компаний. Также мы видим тренд на токенизацию активов реального мира (Real world assets/RWA) и гибридные цифровые права для закупок это самый подходящий и выгодный инструмент: производители при их продаже получают гарантированный аванс за товар, а инвесторы — гибкий финансовый актив, гарантирующий поставку товара и при этом защищенный от убытков», — рассказал Вадим Кулик заместитель Президента-Председателя Правления ВТБ.