ВТБ первым среди банков приобрел гибридные цифровые права

Posted 16 октября, 14:24
Published 16 октября, 14:24
Modified 16 октября, 14:26
Updated 16 октября, 14:26
Гибридные цифровые права объединяют классические цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП). В данном случае эмитентом выступает производитель, который при продаже гибридных цифровых прав получает аванс на изготовление продукции и поставку. Инвестор, приобретая эти активы, может либо получить заявленную продукцию, либо заработать на увеличении ее стоимости при перепродаже. Инструмент позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель через приобретение токенизированных реальных активов.
«Сегодня крупный российский бизнес заинтересован в импортозамещении своей технологической базы. ВТБ как один из крупнейших банков страны шире смотрит на саму задачу перехода компаний на отечественные решения. Мы видим своей стратегической целью поддержку бизнеса и заботу о производителях таких решений, и потому рассматриваем различные варианты закупок у таких компаний. Также мы видим тренд на токенизацию активов реального мира (Real world assets/RWA) и гибридные цифровые права для закупок это самый подходящий и выгодный инструмент: производители при их продаже получают гарантированный аванс за товар, а инвесторы — гибкий финансовый актив, гарантирующий поставку товара и при этом защищенный от убытков», — рассказал Вадим Кулик заместитель Президента-Председателя Правления ВТБ.
В рамках дебютной сделки ВТБ приобрёл 40 ГЦП на сумму 1,6 млн рублей, удостоверяющих поставку планшетов KVADRA_T. Эмитентом ЦФА выступила компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») — ведущий российский разработчик и производитель вычислительной техники, выпуск ЦФА прошёл на платформе «Мастерчейн». Срок размещения ГЦП — 2 месяца, что означает, что банк получит 40 планшетов после погашения активов.
«В России активно развивается тренд на токенизацию, и наш рынок ЦФА растет значительно быстрее чем зарубежный. Сейчас на него выходят крупные игроки, и во многом от их совместных усилий и сотрудничества зависят перспективы этого направления. Технология распределенного реестра создает для всех участников сделки зону комфорта — операции прозрачны, контролируемы, устойчивы к несанкционированным изменениям. Наше партнерство с ВТБ в области ЦФА позволит предложить партнерам уникальный инструмент, совмещающий гибкие условия продажи, отсутствие финансовых и регуляторных рисков», — отмечает Алексей Шелобков, генеральный директор YADRO
По итогам 2024 года количество выпусков ЦФА в России превысило 700 штук, их совокупный объём достиг 450 млрд рублей. При этом объем выпусков ЦФА группы ВТБ занимает около 20% и составляет 80 млрд рублей.