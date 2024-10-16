Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров

Posted 16 октября, 12:35
Published 16 октября, 12:35
Modified 16 октября, 12:37
Updated 16 октября, 12:37
Из резервного фонда правительства региона выделили чуть больше 2,5 миллиона рублей Пролетарскому району. Деньги пойдут на выплаты гражданам, пострадавшим от природных пожаров этим летом.
Известно, что 15 жителей, потерявшие в огне всё своё имущество, получат от властей по 150 тысяч рублей на человека. Единовременную материальную помощь в 15 тысяч рублей на человека получат 17 граждан.
«Ранее такая помощь за счёт городского и районного бюджетов была оказана четверым пострадавшим», — отмечают региональные власти.
Этим летом в Пролетарском районе бушевали несколько пожаров. Самый известный произошёл на местной нефтебазе. Пламя там не могли потушить несколько дней. Параллельно с этим пожаром произошло и ландшафтное возгорание. Оно дотла уничтожило несколько домов, оставив жителей без крова.