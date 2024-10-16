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Posted 16 октября, 12:35

Published 16 октября, 12:35

Modified 16 октября, 12:37

Updated 16 октября, 12:37

Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров

Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров

16 октября 2024, 12:35
Фото: 39.mchs.gov.ru. иллюстрация
Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров

Жителям Пролетарска Ростовской области выплачивают компенсацию из-за пожаров

Жителям Пролетарского района направляют выплаты за ущерб, причинённый пожарами этим летом, сообщили в правительстве Ростовской области.

Из резервного фонда правительства региона выделили чуть больше 2,5 миллиона рублей Пролетарскому району. Деньги пойдут на выплаты гражданам, пострадавшим от природных пожаров этим летом.

Известно, что 15 жителей, потерявшие в огне всё своё имущество, получат от властей по 150 тысяч рублей на человека. Единовременную материальную помощь в 15 тысяч рублей на человека получат 17 граждан.

«Ранее такая помощь за счёт городского и районного бюджетов была оказана четверым пострадавшим», — отмечают региональные власти.

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Этим летом в Пролетарском районе бушевали несколько пожаров. Самый известный произошёл на местной нефтебазе. Пламя там не могли потушить несколько дней. Параллельно с этим пожаром произошло и ландшафтное возгорание. Оно дотла уничтожило несколько домов, оставив жителей без крова.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Пролетарский район#Правительство Ростовской области#Происшествия
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