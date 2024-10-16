Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров

Этим летом в Пролетарском районе бушевали несколько пожаров. Самый известный произошёл на местной нефтебазе. Пламя там не могли потушить несколько дней. Параллельно с этим пожаром произошло и ландшафтное возгорание. Оно дотла уничтожило несколько домов, оставив жителей без крова.