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Posted 17 октября, 10:36

Published 17 октября, 10:36

Modified 17 октября, 10:38

Updated 17 октября, 10:38

«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»

«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»

17 октября 2024, 10:36
Фото: Unsplash
«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»
На некоторых участках трассы М-4 «Дон», в том числе и на территории Ростовской области, ожидаются проливные дожди, информирует госкомпания «Автодор».

Сильный дождь может накрыть автодорогу М-4 «Дон» в Ростовской области. Кроме того, ожидается снижение видимости из-за тумана. В связи с этим водителям, проезжающим по трассе, рекомендуют быть внимательными за рулем и включать противотуманные фары, чтобы быть заметными на дороге.

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В такую погоду автомобилистам советуют не спешить и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также не стоит останавливаться на обочине, потому что это может быть опасно для других участников движения.

До этого водителей в Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО. Подробнее о причинах перебоев в материале RostovGazeta.

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