«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»

Posted 17 октября, 10:36
Published 17 октября, 10:36
Modified 17 октября, 10:38
Updated 17 октября, 10:38
Сильный дождь может накрыть автодорогу М-4 «Дон» в Ростовской области. Кроме того, ожидается снижение видимости из-за тумана. В связи с этим водителям, проезжающим по трассе, рекомендуют быть внимательными за рулем и включать противотуманные фары, чтобы быть заметными на дороге.
В такую погоду автомобилистам советуют не спешить и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также не стоит останавливаться на обочине, потому что это может быть опасно для других участников движения.
До этого водителей в Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО. Подробнее о причинах перебоев в материале RostovGazeta.