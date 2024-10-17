«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»

Сильный дождь может накрыть автодорогу М-4 «Дон» в Ростовской области. Кроме того, ожидается снижение видимости из-за тумана. В связи с этим водителям, проезжающим по трассе, рекомендуют быть внимательными за рулем и включать противотуманные фары, чтобы быть заметными на дороге.