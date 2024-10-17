Банк «Центр-инвест» выступил партнером «Премии добра»

Posted 17 октября, 13:58
Published 17 октября, 13:58
Modified 17 октября, 14:00
Updated 17 октября, 14:00
«Премия добра» ежегодно вручается людям и организациям за совершение добрых дел. Их список довольно обширен — от спасения животных до реализации глобальных социальных проектов. Данная премия посвящена памяти Фёдора Тахтамышева — молодого жителя Ростова-на-Дону, который активно пропагандировал идеи инклюзивности, развития активного образа жизни людей с ОВЗ и доступной среды.
В этом году существенно расширилась география проекта. Премия собрала рекордное количество участников не только из Ростовской, но и из Воронежской области, ЛНР и ДНР.
В номинации «Хорошие новости» награждаются журналисты, редакции различных СМИ, а также авторы и сообщества в социальных сетях, которые в своих материалах рассказывают о добрых делах.