Банк «Центр-инвест» выступил партнером «Премии добра»

«Премия добра» ежегодно вручается людям и организациям за совершение добрых дел. Их список довольно обширен — от спасения животных до реализации глобальных социальных проектов. Данная премия посвящена памяти Фёдора Тахтамышева — молодого жителя Ростова-на-Дону, который активно пропагандировал идеи инклюзивности, развития активного образа жизни людей с ОВЗ и доступной среды.