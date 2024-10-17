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Posted 17 октября, 13:58

Published 17 октября, 13:58

Modified 17 октября, 14:00

Updated 17 октября, 14:00

Банк «Центр-инвест» выступил партнером «Премии добра»

Банк «Центр-инвест» выступил партнером «Премии добра»

17 октября 2024, 13:58
Фото: freepik
Банк «Центр-инвест» выступил партнером «Премии добра»
В «Пересвет-Арене» 11 октября прошло подведение итогов социального проекта «Премия добра». Уже традиционно финансовым партнером премии стал банк «Центр-инвест» — он наградил победителей в номинации «Хорошие новости».

«Премия добра» ежегодно вручается людям и организациям за совершение добрых дел. Их список довольно обширен — от спасения животных до реализации глобальных социальных проектов. Данная премия посвящена памяти Фёдора Тахтамышева — молодого жителя Ростова-на-Дону, который активно пропагандировал идеи инклюзивности, развития активного образа жизни людей с ОВЗ и доступной среды.

В этом году существенно расширилась география проекта. Премия собрала рекордное количество участников не только из Ростовской, но и из Воронежской области, ЛНР и ДНР.

В номинации «Хорошие новости» награждаются журналисты, редакции различных СМИ, а также авторы и сообщества в социальных сетях, которые в своих материалах рассказывают о добрых делах.

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