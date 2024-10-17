До -2 градусов похолодает в Ростовской области к выходным

Posted 17 октября, 05:17
Published 17 октября, 05:17
Modified 17 октября, 06:07
Updated 17 октября, 06:07
Осадки ожидаются в течение суток 17, 18 и 19 октября. В четверг, 17 числа, температура воздуха в донской столице составит около +10…+12 днем и примерно +7…+9 — ночь. В целом по региону столбик термометра опустится до +6…+11 градусов, в некоторых муниципалитетах (вероятно, в северной части Дона) похолодает до +1. Днем средняя температура воздуха в регионе останется на уровне ростовской.
В следующие два дня, 18 и 19 октября, в мегаполисе Дона станет еще прохладнее. Воздух остынет ночью до +5…+7 градусов, а днем — до +8…9. В Ростовской области ожидаются в эти дни заморозки. Ночью похолодает сначала до нуля градусов, а затем, 19 октября, — до -2. Днем ну улице будет около +2…+7 градусов — до +10…+12 в южной части региона.
Все эти дни непогоду будет сопровождать ветер. Воздушные массы достигнут скорости 12-14 метров в секунду. А утром и ночью регион накроет туман. Из-за этого погода может показаться прохладнее.
Ранее стало известно, когда ждать аномальные перепады температур в Ростове.