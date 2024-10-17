До -2 градусов похолодает в Ростовской области к выходным

В следующие два дня, 18 и 19 октября, в мегаполисе Дона станет еще прохладнее. Воздух остынет ночью до +5…+7 градусов, а днем — до +8…9. В Ростовской области ожидаются в эти дни заморозки. Ночью похолодает сначала до нуля градусов, а затем, 19 октября, — до -2. Днем ну улице будет около +2…+7 градусов — до +10…+12 в южной части региона.