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Posted 17 октября, 04:00

Published 17 октября, 04:00

Modified 31 октября, 12:34

Updated 31 октября, 12:34

Экспортные перевозки удобрений за 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%

Экспортные перевозки удобрений за 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%

17 октября 2024, 04:00
Фото: 1MI.
По оперативным данным, за 9 месяцев 2024 года по сети РЖД на экспорт отправлено 25,9 млн тонн удобрений, что на 16,6% превышает показатель прошлого года.

В направлении портов Северо-Запада перевезли 19 млн тонн (+25,1%), в адрес портов Юга отправили 3 млн тонн (+8,3%), в направлении портов Дальнего Востока — 112,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Всего с начала года на сети железных дорог погружено 50,3 млн тонн удобрений, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (13,6 млн тонн, +25,2%), Мурманской (11,2 млн тонн, +5,2%) и Новгородской (4 млн тонн, +11,2%) областях.

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