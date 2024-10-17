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Posted 17 октября, 18:17

Published 17 октября, 18:17

Modified 17 октября, 18:25

Updated 17 октября, 18:25

Силовики задержали гендиректора московской компании «ТРВ-инжиниринг» Михаила Колесникова

Главу крупной компании задержали из-за махинаций на оборонном заводе Таганрога

17 октября 2024, 18:17
Фото: 1MI
Силовики задержали гендиректора московской компании «ТРВ-инжиниринг» Михаила Колесникова
Силовики задержали гендиректора московской компании «ТРВ-инжиниринг» Михаила Колесникова, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Известно, что компания «ТРВ-инжиниринг» снабжает корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Следствие установило, что Колесников от лица компании заключил сделку в 40 миллионов рублей с подконтрольной ему таганрогской компанией. Предметом контракта стала поставка металлопродукции для производства ракет.

Силовые органы выяснили, что все 40 миллионов Колесников потратил на строительство дома в Сочи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Колесников задержан. У него дома и на работе проходят обыски.

Преступная деятельность Колесникова вскрылась в ходе расследования уголовного дела против экс-гендиректора таганрогского оборонного завода «Звезда — Стрела» Владимира Масленского. Он активно сотрудничал со следствием.

Дела о хищении 420 млн на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды
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В конце июня Таганрогский городской суд приговорил Масленского к четырём годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей у Минобороны.

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