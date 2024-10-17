Главу крупной компании задержали из-за махинаций на оборонном заводе Таганрога

Posted 17 октября, 18:17
Published 17 октября, 18:17
Modified 17 октября, 18:25
Updated 17 октября, 18:25
Известно, что компания «ТРВ-инжиниринг» снабжает корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Следствие установило, что Колесников от лица компании заключил сделку в 40 миллионов рублей с подконтрольной ему таганрогской компанией. Предметом контракта стала поставка металлопродукции для производства ракет.
Силовые органы выяснили, что все 40 миллионов Колесников потратил на строительство дома в Сочи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Колесников задержан. У него дома и на работе проходят обыски.
Преступная деятельность Колесникова вскрылась в ходе расследования уголовного дела против экс-гендиректора таганрогского оборонного завода «Звезда — Стрела» Владимира Масленского. Он активно сотрудничал со следствием.
В конце июня Таганрогский городской суд приговорил Масленского к четырём годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей у Минобороны.