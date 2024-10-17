Готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия

Posted 17 октября, 10:52
Published 17 октября, 10:52
Modified 17 октября, 10:52
Updated 17 октября, 10:52
По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, во время проверки были проанализированы отчёты и доклады руководителей структурных подразделений, проведен осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных установок и гидротехнических сооружений.
— Были проведены и цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций в осенне-зимний период 2024–2025 годов, — добавил Андрей Сальников.
Комиссия установила, что на предприятии выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной и стабильной работе, в том числе к бесперебойной подаче электроэнергии потребителям в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.
Итогом проверки стало подписание акта готовности с рекомендацией о выдаче Паспорта готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2024–2025 годов.
В пресс-службе Ростовской АЭС подчеркнули, что в настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Также напомнили о безопасности, которая является одним из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.
Сегодня большое внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий и электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.