rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:52

Published 17 октября, 10:52

Modified 17 октября, 10:52

Updated 17 октября, 10:52

Готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия

Готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия

17 октября 2024, 10:52
Фото: Ростовская АЭС
Специальная комиссия под руководством главного инженера атомной станции Андрея Горбунова завершила свою работу на Ростовской АЭС. Задача проверяющих заключалась в оценке готовности персонала и оборудования объекта к работе в условиях осенне-зимнего периода.

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, во время проверки были проанализированы отчёты и доклады руководителей структурных подразделений, проведен осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных установок и гидротехнических сооружений.

Фото: Ростовская АЭС

— Были проведены и цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций в осенне-зимний период 2024–2025 годов, — добавил Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

Комиссия установила, что на предприятии выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной и стабильной работе, в том числе к бесперебойной подаче электроэнергии потребителям в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.
Итогом проверки стало подписание акта готовности с рекомендацией о выдаче Паспорта готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

В пресс-службе Ростовской АЭС подчеркнули, что в настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Также напомнили о безопасности, которая является одним из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

Фото: Ростовская АЭС

Сегодня большое внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий и электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика