Готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия

В пресс-службе Ростовской АЭС подчеркнули, что в настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Также напомнили о безопасности, которая является одним из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.