Грузовики на автопилоте запустят по трассе М-4 «Дон» из-за дефицита водителей

Компания прибегла к автономным грузовикам из-за острого дефицита водителя. Как сообщили в организации, им не хватает почти 70% перевозчиков. Теперь «Яндекс» будет развивать новый вид грузоперевозок и дальше. Такими темпами в России может полностью исчезнуть потребность в водителях-доставщиках.