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Posted 17 октября, 09:39

Published 17 октября, 09:39

Modified 17 октября, 09:41

Updated 17 октября, 09:41

По трассе М-4 «Дон» впервые запустят грузовики-автопилоты

Грузовики на автопилоте запустят по трассе М-4 «Дон» из-за дефицита водителей

17 октября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
По трассе М-4 «Дон» впервые запустят грузовики-автопилоты
Фургоны и грузовики без водителей начнут доставлять посылки по трассе М-4 «Дон».

Беспилотные грузовики будут проезжать по федеральной трассе по пути из Москвы в Тулу. Транспорт на автоуправлении внедрил «Яндекс» в рамках тестирования грузоперевозок для доставки заказов из «Яндекс Маркета».

Пока что уникальные грузовики запустят только по одному направлению исключительно в дневное время. К концу года планируют добавить ночные рейсы и обратный маршрут — из Тулы в Москву.

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Компания прибегла к автономным грузовикам из-за острого дефицита водителя. Как сообщили в организации, им не хватает почти 70% перевозчиков. Теперь «Яндекс» будет развивать новый вид грузоперевозок и дальше. Такими темпами в России может полностью исчезнуть потребность в водителях-доставщиках.

Ранее стало известно, что в Ростовской области массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Москва#Грузоперевозки#Яндекс#Перевозчики#Тула#Тестирование#Дефицит водителей
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