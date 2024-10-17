Грузовики на автопилоте запустят по трассе М-4 «Дон» из-за дефицита водителей

Posted 17 октября, 09:39
Published 17 октября, 09:39
Modified 17 октября, 09:41
Updated 17 октября, 09:41
Беспилотные грузовики будут проезжать по федеральной трассе по пути из Москвы в Тулу. Транспорт на автоуправлении внедрил «Яндекс» в рамках тестирования грузоперевозок для доставки заказов из «Яндекс Маркета».
Пока что уникальные грузовики запустят только по одному направлению исключительно в дневное время. К концу года планируют добавить ночные рейсы и обратный маршрут — из Тулы в Москву.
Компания прибегла к автономным грузовикам из-за острого дефицита водителя. Как сообщили в организации, им не хватает почти 70% перевозчиков. Теперь «Яндекс» будет развивать новый вид грузоперевозок и дальше. Такими темпами в России может полностью исчезнуть потребность в водителях-доставщиках.
Ранее стало известно, что в Ростовской области массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries.