«Как такой умываться?» жители Западного в Ростове массово жалуются на ржавую воду

Ранее, со ссылкой на департамент ЖКХ RostovGazeta сообщала, что горячая вода стала грязной из-за начала отопительного сезона. Дело в том, что при подаче отопления, ржавчина в трубах поднимается наверх и поступает в краны. Поэтому вода может быть мутной несколько дней — до тех пор, пока из труб не уйдет вся грязь.