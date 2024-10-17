«Как такой умываться?» жители Западного в Ростове массово жалуются на ржавую воду

Posted 17 октября, 14:45
Published 17 октября, 14:45
Modified 17 октября, 14:47
Updated 17 октября, 14:47
Жители улицы Каширской рассказывают, что грязная коричневая вода потекла из кранов в квартирах несколько дней назад. Сперва горожане не придали этому значения, подумав, что цвет воды связан с подготовкой к отопительному сезону.
Многие традиционно пытались сливать ржавую воду, но это ни к чему не привело. Вскоре оказалось, что с проблемой грязной воды из кранов столкнулись и жители домов на улице 2-й Краснодарской.
«Как в этой воде умываться и чистить зубы? Она же грязная», — возмущаются жители домов.
В единой информационно-диспетчерской службе по вопросам ЖКХ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что такую воду подает поставщик. Управляющие компании уже написали ему свои требования.
«По всему Советскому району сейчас такая ситуация», — подчеркнула собеседница.
Ранее, со ссылкой на департамент ЖКХ RostovGazeta сообщала, что горячая вода стала грязной из-за начала отопительного сезона. Дело в том, что при подаче отопления, ржавчина в трубах поднимается наверх и поступает в краны. Поэтому вода может быть мутной несколько дней — до тех пор, пока из труб не уйдет вся грязь.