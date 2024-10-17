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Posted 17 октября, 14:45

Published 17 октября, 14:45

Modified 17 октября, 14:47

Updated 17 октября, 14:47

Грязная вода несколько дней течет из кранов в домах Советского района Ростова

«Как такой умываться?» жители Западного в Ростове массово жалуются на ржавую воду

17 октября 2024, 14:45
Фото: rostovgazeta.ru
Грязная вода несколько дней течет из кранов в домах Советского района Ростова

Жители Западного в Ростове массово жалуются на ржавую воду из-под крана

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Советского района Ростова. Люди жалуются, что уже несколько дней из кранов течет грязная, коричневая вода.

Жители улицы Каширской рассказывают, что грязная коричневая вода потекла из кранов в квартирах несколько дней назад. Сперва горожане не придали этому значения, подумав, что цвет воды связан с подготовкой к отопительному сезону.

Многие традиционно пытались сливать ржавую воду, но это ни к чему не привело. Вскоре оказалось, что с проблемой грязной воды из кранов столкнулись и жители домов на улице 2-й Краснодарской.

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«Как в этой воде умываться и чистить зубы? Она же грязная», — возмущаются жители домов.
Видео: rostovgazeta.ru. «Как в этой воде умываться и чистить зубы? Она же грязная»

В единой информационно-диспетчерской службе по вопросам ЖКХ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что такую воду подает поставщик. Управляющие компании уже написали ему свои требования.

«По всему Советскому району сейчас такая ситуация», — подчеркнула собеседница.

Ранее, со ссылкой на департамент ЖКХ RostovGazeta сообщала, что горячая вода стала грязной из-за начала отопительного сезона. Дело в том, что при подаче отопления, ржавчина в трубах поднимается наверх и поступает в краны. Поэтому вода может быть мутной несколько дней — до тех пор, пока из труб не уйдет вся грязь.

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