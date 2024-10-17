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Posted 17 октября, 11:48

Published 17 октября, 11:48

Modified 17 октября, 11:50

Updated 17 октября, 11:50

От стоматологии до ювелирки: какие вещи из СССР продают жители Ростовской области

Какие товары из СССР продают жители Ростова-на-Дону: обзор предметов ушедшей эпохи

17 октября 2024, 11:48
Фото: Алина Заярная. rostovgazeta.ru
От стоматологии до ювелирки: какие вещи из СССР продают жители Ростовской области
На просторах сайтов свободных объявлений можно найти уникальные товары времён СССР. Жители Ростовской области продают не только советскую мебель, игрушки и украшения, но и технику и приборы. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

Украшения

Любители антикварной бижутерии могут купить в Ростовской области винтажные советские броши. Продают их по цене в среднем за тысячу рублей за штуку. Некоторые брошки сделаны вручную с использованием искусственного жемчуга и полудрагоценных камней. Изделия имеют причудливую форму петушка, бабочек и цветов.

Советские броши, выставленные на продажу в РостовеСоветские броши, выставленные на продажу в Ростове
Советские броши, выставленные на продажу в Ростове. Фото: Авито

Также в больших количествах продают советские бусы, кольца и серьги из янтаря, хризопраза, александрита и других камней. Найти можно и бижутерию, которую делали уже закрывшиеся советские ювелирные заводы. Например, одна из жительниц Ростова продаёт серьги из мельхиора «берёзовые бруньки» завода «Красная пресня» и серьги «Незабудка» Ташкентского ювелирного завода с голубой эмалью.

Советские серьги, выставленные на продажу в РостовеСоветские серьги, выставленные на продажу в Ростове
Советские серьги, выставленные на продажу в РостовеСоветские серьги, выставленные на продажу в Ростове
Советские серьги, выставленные на продажу в Ростове. Фото: Авито

Мужчин могут заинтересовать советские запонки. Их продают сравнительно дёшево — в среднем за 300 рублей за пару.

Советские запонкиСоветские запонки
Советские запонки. Фото: Авито

Приборы

За семь тысяч рублей в Ростове продают советский бинокль с сумкой-переноской из натуральной кожи. Внешне прибор выглядит хорошо. Продавец заверяет, что его состояние отличное и он пригоден к использованию.

Можно купить бинокль и дешевле. Ростовчанин продаёт прибор за 4,3 тысячи рублей. Бинокль произвёл в советские годы Салаватский оптико-механический завод. Устройство продают с чехлом и ремнём. Этот бинокль также сохранился в отличном состоянии и подойдёт для охотников и путешественников.

Один из биноклей, выставленных на продажу в РостовеОдин из биноклей, выставленных на продажу в Ростове
Один из биноклей, выставленных на продажу в Ростове. Фото: Авито

Много продают в Ростовской области и советских швейных машинок. Их стоимость варьируется от полутора до трёх тысяч рублей. Самая дорогая из выставленных на продажу в Ростове швейных машинок произведена в 1979 году. При этом она находится в отличном состоянии и готова к работе. За тысячу рублей можно купить швейную машинку «Тула». Она не такая мощная, но тоже работает исправно. Большинство других машинок продают только на запчасти.

Швейная машинка «Тула»Швейная машинка «Тула»
Швейная машинка «Тула». Фото: Авито

Советский фоторезак продают в Ростове за 600 рублей. Это единственное такое устройство, которое выставили на продажу в регионе. Предмет используется для резки кромки бумаги, фотографий и других тонких изделий.

Советский фоторезак продают в РостовеСоветский фоторезак продают в Ростове
Советский фоторезак продают в Ростове. Фото: Авито

Мебель и световые приборы

Советская мебель в последние годы набрала большую популярность. Элементы советского интерьера снова входят в моду. Особенно любители старины «гоняются» за винтажными креслами. Купить их можно в Ростове от полутора до 15 тысяч рублей. Многие ростовчане, у кого остались советские кресла, реставрируют их и продают по высоким ценам.

Советские креслаСоветские кресла
Советские креслаСоветские кресла
Советские кресла. Фото: Авито

Из уникальной мебели, которую продают в Ростове, можно выделить советские умывальник и раскладушку с матрасом. Последнюю можно купить всего лишь за три тысячи рублей. Она находится в отличном состоянии и вполне может заменить на какое-то время кровать.

Умывальник ростовчанин продаёт под реставрацию. Сейчас он выглядит удручающе. Хоть краска на нём выцвела, деревянный каркас сохранился. Высота умывальника составляет 160 сантиметров. Цену продавец не раскрывает.

Советский умывальникСоветский умывальник
Советская раскладушкаСоветская раскладушка
Советский умывальник. Фото: Авито

Настоящий восторг у любителей антиквариата вызовут советские люстры и светильники. В Ростове их продают в большом количестве по сравнительно невысоким ценам. Но есть и уникальные дорогостоящие экземпляры. Например, за 25 тысяч рублей ростовчанин продаёт люстру в стиле сталинского ампира. Она сохранилась в отличном состоянии, имеет пять рожков и центральный плафон.

За 25 тысяч рублей ростовчанин продаёт люстру в стиле сталинского ампира.За 25 тысяч рублей ростовчанин продаёт люстру в стиле сталинского ампира.
За 25 тысяч рублей ростовчанин продаёт люстру в стиле сталинского ампира.. Фото: Авито

Также сравнительно дёшево продают в Ростове советские настольные лампы. Все они сохранились в хорошем состоянии, но что самое главное — имеют уникальный дизайн и форму. Такие лампы точно не найдёшь в современных магазинах. Возможно, они вообще единственные в своём экземпляре.

Советские лампы, которые продают в РостовеСоветские лампы, которые продают в Ростове
Советские лампы, которые продают в РостовеСоветские лампы, которые продают в Ростове
Советские лампы, которые продают в РостовеСоветские лампы, которые продают в Ростове
Советские лампы, которые продают в Ростове. Фото: Авито

Что ещё продают?

Историков и краеведов могут заинтересовать выставленные на продажу в Ростовской области советские газеты. Продают их за символические деньги. При этом все газеты неплохо сохранились.

Ещё из необычных находок — стоматологические инструменты и материалы советского производства. Купить можно боры, скальпели, пинцеты, дискодержатели, пластмассовые и керамические зубы.

Стоматологические принадлежности, выставленные на продажу в РостовеСтоматологические принадлежности, выставленные на продажу в Ростове
Стоматологические принадлежности, выставленные на продажу в Ростове. Фото: Авито

Найти можно и шёлковые чулки советского производства. Они хранятся в упаковке и не были использованы. Продают их за тысячу рублей.

Советские чулки, которые продают в РостовеСоветские чулки, которые продают в Ростове
Советские чулки, которые продают в Ростове. Фото: Авито

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростове в советские годы снимали немое кино.

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#Алина Заярная#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#СССР
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