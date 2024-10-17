Какие товары из СССР продают жители Ростова-на-Дону: обзор предметов ушедшей эпохи

Posted 17 октября, 11:48
Published 17 октября, 11:48
Modified 17 октября, 11:50
Updated 17 октября, 11:50
Любители антикварной бижутерии могут купить в Ростовской области винтажные советские броши. Продают их по цене в среднем за тысячу рублей за штуку. Некоторые брошки сделаны вручную с использованием искусственного жемчуга и полудрагоценных камней. Изделия имеют причудливую форму петушка, бабочек и цветов.
Также в больших количествах продают советские бусы, кольца и серьги из янтаря, хризопраза, александрита и других камней. Найти можно и бижутерию, которую делали уже закрывшиеся советские ювелирные заводы. Например, одна из жительниц Ростова продаёт серьги из мельхиора «берёзовые бруньки» завода «Красная пресня» и серьги «Незабудка» Ташкентского ювелирного завода с голубой эмалью.
Мужчин могут заинтересовать советские запонки. Их продают сравнительно дёшево — в среднем за 300 рублей за пару.
За семь тысяч рублей в Ростове продают советский бинокль с сумкой-переноской из натуральной кожи. Внешне прибор выглядит хорошо. Продавец заверяет, что его состояние отличное и он пригоден к использованию.
Можно купить бинокль и дешевле. Ростовчанин продаёт прибор за 4,3 тысячи рублей. Бинокль произвёл в советские годы Салаватский оптико-механический завод. Устройство продают с чехлом и ремнём. Этот бинокль также сохранился в отличном состоянии и подойдёт для охотников и путешественников.
Много продают в Ростовской области и советских швейных машинок. Их стоимость варьируется от полутора до трёх тысяч рублей. Самая дорогая из выставленных на продажу в Ростове швейных машинок произведена в 1979 году. При этом она находится в отличном состоянии и готова к работе. За тысячу рублей можно купить швейную машинку «Тула». Она не такая мощная, но тоже работает исправно. Большинство других машинок продают только на запчасти.
Советский фоторезак продают в Ростове за 600 рублей. Это единственное такое устройство, которое выставили на продажу в регионе. Предмет используется для резки кромки бумаги, фотографий и других тонких изделий.
Советская мебель в последние годы набрала большую популярность. Элементы советского интерьера снова входят в моду. Особенно любители старины «гоняются» за винтажными креслами. Купить их можно в Ростове от полутора до 15 тысяч рублей. Многие ростовчане, у кого остались советские кресла, реставрируют их и продают по высоким ценам.
Из уникальной мебели, которую продают в Ростове, можно выделить советские умывальник и раскладушку с матрасом. Последнюю можно купить всего лишь за три тысячи рублей. Она находится в отличном состоянии и вполне может заменить на какое-то время кровать.
Умывальник ростовчанин продаёт под реставрацию. Сейчас он выглядит удручающе. Хоть краска на нём выцвела, деревянный каркас сохранился. Высота умывальника составляет 160 сантиметров. Цену продавец не раскрывает.
Настоящий восторг у любителей антиквариата вызовут советские люстры и светильники. В Ростове их продают в большом количестве по сравнительно невысоким ценам. Но есть и уникальные дорогостоящие экземпляры. Например, за 25 тысяч рублей ростовчанин продаёт люстру в стиле сталинского ампира. Она сохранилась в отличном состоянии, имеет пять рожков и центральный плафон.
Также сравнительно дёшево продают в Ростове советские настольные лампы. Все они сохранились в хорошем состоянии, но что самое главное — имеют уникальный дизайн и форму. Такие лампы точно не найдёшь в современных магазинах. Возможно, они вообще единственные в своём экземпляре.
Историков и краеведов могут заинтересовать выставленные на продажу в Ростовской области советские газеты. Продают их за символические деньги. При этом все газеты неплохо сохранились.
Ещё из необычных находок — стоматологические инструменты и материалы советского производства. Купить можно боры, скальпели, пинцеты, дискодержатели, пластмассовые и керамические зубы.
Найти можно и шёлковые чулки советского производства. Они хранятся в упаковке и не были использованы. Продают их за тысячу рублей.