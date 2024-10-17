Какие товары из СССР продают жители Ростова-на-Дону: обзор предметов ушедшей эпохи

Много продают в Ростовской области и советских швейных машинок. Их стоимость варьируется от полутора до трёх тысяч рублей. Самая дорогая из выставленных на продажу в Ростове швейных машинок произведена в 1979 году. При этом она находится в отличном состоянии и готова к работе. За тысячу рублей можно купить швейную машинку «Тула». Она не такая мощная, но тоже работает исправно. Большинство других машинок продают только на запчасти.