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Posted 17 октября, 10:52

Published 17 октября, 10:52

Modified 17 октября, 10:54

Updated 17 октября, 10:54

Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла

Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла

17 октября 2024, 10:52
Фото: Unsplash
Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла
Две трети моторных масел, поставляемых в Россию, оказались подделкой, сообщают «Новые известия». Кроме того, эксперты обнаружили множество контрафактных деталей для авто.

Не меньше шести литров из десяти на рынке сейчас является контрафактом. Не лучше обстоит ситуация и с запчастями для автомобилей. Примечательно, что последние в основном подделывают для отечественных машин, а масла — известных западных марок. Поэтому эксперты советуют не брать в магазинах моторное масло крупного бренда: Mobil, Shell, Castrol и другие. Впрочем, подделку легко проверить, отсканировав QR-код. Если он не приведет на сайт завода США или Канады, то это подделка. Лучше обратить внимание на менее известных производителей, например: масла южнокорейских компаний, а также из Финляндии, Голландии или из Калужской области. По мнению специалистов, эти производители зарекомендовали себя как поставщики качественного масла.

Чаще всего подделки встречаются в магазинах и на маркетплейсах. В первом случае продавец может и сам не знать, что это за масло, во втором — контрафакт могут продать даже с легальными документами. Частично подделки производят прямо в России, но подобные нарушения выявляли и раньше.

С запчастями дело обстоит несколько иначе. Многие детали можно называть контрафактом чисто с юридической точки зрения, хотя по факту это будет оригинал, у которого отсутствует разрешение на ввоз в Россию.

Чаще всего подделки встречаются в магазинах и на маркетплейсах.Чаще всего подделки встречаются в магазинах и на маркетплейсах.
Чаще всего подделки встречаются в магазинах и на маркетплейсах.. Фото: 1MI
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— То есть, например, Bosh произвел товар, но не разрешал этот товар ввозить в РФ. Тем не менее в российском законодательстве это называется «контрафакт». Эта странная юридическая конструкция является ограничением на свободу экономической деятельности, навязанной РФ более экономически сильными и лоббистски бессовестными юрисдикциями, — цитируют «Новые известия» автомобильного инженера, владельца и основателя компании «Механика» Дмитрия Даньшова.

То есть у товаров есть все документы о том, что их приобрели законным образом, но если их привезли в Россию без разрешения производителя, то это — контрафакт.

— Это инструмент глобальной конкуренции — я продаю не всем на одинаковых условиях, кому-то продаю дороже и хочу контролировать весь мировой рынок. То есть продать вам петуха два раза. В Бразилии, Китае, Эмиратах получать с вас деньги, а другой раз в России или иной стране третьего мира отнять у вас товар, для того чтобы продать его повторно, — говорит владелец «Механики».
если товар привезли в Россию без разрешения производителя, то это — контрафактесли товар привезли в Россию без разрешения производителя, то это — контрафакт
если товар привезли в Россию без разрешения производителя, то это — контрафакт. Фото: 1MI

Подделками же является товар, который не соответствует описанию на коробке. Правда, такие делают в основном для российских авто. На различные ГАЗы и МАЗы подделать запчасть куда проще, чем на новые китайские машины. Но зато есть другая проблема — некачественные запчасти.

Дело в том, что при покупке детали за 10 долларов, когда заказчик просит скинуть цену до 8 долларов, китайские предприятия соглашаются. И делают эту деталь по себестоимости за 8 долларов — из материала подешевле и с менее точной обработкой.

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#Евгения Волкова#Россия#Китай#Транспорт#Контрафакт#Автомобили#Промышленность#Запчасти
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