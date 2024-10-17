Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла

Не меньше шести литров из десяти на рынке сейчас является контрафактом. Не лучше обстоит ситуация и с запчастями для автомобилей. Примечательно, что последние в основном подделывают для отечественных машин, а масла — известных западных марок. Поэтому эксперты советуют не брать в магазинах моторное масло крупного бренда: Mobil, Shell, Castrol и другие. Впрочем, подделку легко проверить, отсканировав QR-код. Если он не приведет на сайт завода США или Канады, то это подделка. Лучше обратить внимание на менее известных производителей, например: масла южнокорейских компаний, а также из Финляндии, Голландии или из Калужской области. По мнению специалистов, эти производители зарекомендовали себя как поставщики качественного масла.