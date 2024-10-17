Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит

Путешествие продолжительностью три дня, помимо предыдущих локаций, включает в себя подъем на хребет Азиш-Тау, Хаджонскую теснину — каньон реки Белой, прогулки по горе Физиабго к святому источнику и посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. Кроме того, для туристов подготовили экскурсию в Гуамское ущелье — удивительный ботанический и геологический музей под открытым небом. Там можно увидеть самые древние растения. На дне каменного каньона течет шумная горная река Курджипс, а со склонов высотой несколько сотен метров скатываются десятки водопадов. По дну ущелья курсируют туристические поезда. Три дня в горах с чистым воздухом и насыщенной программой обойдутся примерно в 11000-15000 рублей.