Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит

Posted 17 октября, 10:48
Published 17 октября, 10:48
Modified 17 октября, 20:38
Updated 17 октября, 20:38
Одним из самых популярных направлений в ближайшем месяце будут горы Кавказа: Адыгея, Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкарская Республика. Большинство туров выходного дня рассчитаны практически на любой возраст: и для малышей 1-4 лет, и пожилых людей старше 60. В начале ноября ростовчане смогут выбраться на несколько дней в Мамисонское или Гуамское ущелья, подняться на Эльбрус, посетить уникальный музейный комплекс и увидеть тысячелетние алано-византийские храмы.
Для туристов подготовили два вида маршрутов: на один и на три дня.
В случае с первым группы отправятся по тропе рядом с горной рекой к водопадам Руфабго, посетят красивые локации по пути к плато Лаго-Наки, где находятся смотровые площадки и термальные источники, а также увидят Азишскую пещеру. Тур выходного дня в среднем обойдется в 4500 рублей за одного человека.
Путешествие продолжительностью три дня, помимо предыдущих локаций, включает в себя подъем на хребет Азиш-Тау, Хаджонскую теснину — каньон реки Белой, прогулки по горе Физиабго к святому источнику и посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. Кроме того, для туристов подготовили экскурсию в Гуамское ущелье — удивительный ботанический и геологический музей под открытым небом. Там можно увидеть самые древние растения. На дне каменного каньона течет шумная горная река Курджипс, а со склонов высотой несколько сотен метров скатываются десятки водопадов. По дну ущелья курсируют туристические поезда. Три дня в горах с чистым воздухом и насыщенной программой обойдутся примерно в 11000-15000 рублей.
Автобусные туры на три дня в этот субъект РФ стоят от 17000 (в стоимость не входит питание) до 28000 тысяч рублей.
Один из самых дешевых туров. Организаторы обещают показать таинственный бархан Сарыкум, где снимали фильм «Белое солнце пустыни», провести экскурсии по Махачкале и Дербенту и привести туристов к крепости Нарын-Кала. Также в первый день будут прогулки по улицам Старого города (магал) и посещение новой достопримечательности Республики — ракетный экраноплан «Лунь». Это корабль с крыльями, который называют Каспийским монстром. Комплекс строят на берегу Каспийского моря рядом с Дербентом.
В ходе экскурсии запланированы остановки у Чиркейского водохранилища и Сулакского каньона. Все желающие смогут познакомиться с орлами и посмотреть на бирюзовые воды Сулака со смотровой площадки. За дополнительную плату можно прокатиться на катере.
Один из самых дорогих туров. Гостям предлагают не просто побывать в Сулакском каньоне, но и прокатиться там на джипах. В стоимость входит прогулка на катерах. В пещере Нохъо можно совершить прыжок с веревкой или зиплайном. Помимо Чиркейского водохранилища, в программу включены остановки у Карадахской теснины — «Ворота чудес», Датунской церкви, сохранившейся со времен средневековья, водопада Тобота, плато Матласа и экскурсия по Старому Гоору.
За 19000 рублей туристическую трехдневную программу можно разбавить прогулками по Чечне. Отдельный тур предусматривает поездку в центр Грозного, где можно подняться на крышу 31-этажной высотки. Оттуда видно резиденцию главы Республики Рамзана Кадырова. Также в списке мест для посещения — центральная мечеть «Сердце Чечни» и самая большая мечеть в Европе «Гордость мусульман» в городе Шали. После этого экскурсия продолжится в Дагестане.
Именно здесь находится самая высокая вершина России Эльбрус. Карачаевцы и балкарцы называют его Минги-тау (прим. — Вечная гора), грузины — Ялбузи (прим. — Ледяная грива).
Ростовчане смогут насладиться захватывающей прогулкой по Приэльбрусью и самой горе всего за 5000 рублей. Урочище Джилы-Су (прим. — «теплая вода» в переводе с карачаево-балкарского) находится на северной стороне Эльбруса. Там находится немало термальных источников.
По пути к вершине на джипах будут остановки на смотровой Шаджатмаз, Харбаз, в ущельях Хасаут и Малка, на водопадах Каракая-су, Султан и Эмир, в минеральных источниках.
Длится два дня и стоит от 9500 до 1600 рублей. Самая дешевая поездка включает в себя полеты на парапланах, джиппинг, конные прогулки, зиплайн и роупджампинг в экстрим парке «Флай-Чегем».
В самый дорогой вариант входит дополнительная экскурсия Ставропольскому краю. В Пятигорске покажут грот и сквер Лермонтова, места, где любил гулять известный поэт и где он стрелялся на дуэли. Также туристы смогут посетить озеро Провал, гору Горячую, китайскую беседку и знаменитую скульптуру «Орел», разнообразные минеральные источники.
Затем маршруты делятся. Можно выбрать поездку на джиппах к плато Бермамыт в Карачево-Черкессии, чтобы увидеть скалы Два монаха и гору Эльбрус, либо посетить Кисловодск в Ставропольском крае — ущелье реки Аликоновки, Гора-Кольцо и замок «Коварства и любви» (скальные эоловые столбы).
Выбраться из Ростова на три дня в Кабардино-Балкарскую Республику и Ставропольский край стоит от 14000 до 18500 рублей.
В стоимость самого дешевого тура входит обзорная экскурсия Пятигорска, выезд в Чегемское ущелье через столицу Республики — Нальчик. Затем группа отправится в замок Шато Эркен в Урванском районе, стилизованное под средневековую цитадель, посетит Медовые водопады и Кисловодск.
Самый дорогой тур включает в себя экскурсию на поляне Чегета, подъем по канатной дороге на высоту 2720 метров, а на фуникулере — к станции «Гара-Бащи» (высота 3780 метров — выше облаков!), а также поездку к озеру Гижгит, музею Высоцкого.
Те, кто не планировал тратиться на дальние поездки, может посмотреть красоты родного региона. Ранее RostovGazeta публиковала список лучших мест для путешествий по Ростовской области.