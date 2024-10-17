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Posted 17 октября, 10:48

Published 17 октября, 10:48

Modified 17 октября, 20:38

Updated 17 октября, 20:38

Куда поехать ростовчанам на длинные выходные в ноябре: лучшие туры

Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит

17 октября 2024, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru
Куда поехать ростовчанам на длинные выходные в ноябре: лучшие туры

Почти в 20 тыс рублей обойдется тур выходного дня из Ростова в Дагестан

В ноябре ростовчан ждут длинные выходные: 4 числа (День единства) будет нерабочим днем. RostovGazeta подготовила топ лучших мест для отдыха за пределами Ростовской области.

Одним из самых популярных направлений в ближайшем месяце будут горы Кавказа: Адыгея, Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкарская Республика. Большинство туров выходного дня рассчитаны практически на любой возраст: и для малышей 1-4 лет, и пожилых людей старше 60. В начале ноября ростовчане смогут выбраться на несколько дней в Мамисонское или Гуамское ущелья, подняться на Эльбрус, посетить уникальный музейный комплекс и увидеть тысячелетние алано-византийские храмы.

Республика Адыгея

Для туристов подготовили два вида маршрутов: на один и на три дня.

Тур «Плато Лаго-Наки и Азишская пещера»

В случае с первым группы отправятся по тропе рядом с горной рекой к водопадам Руфабго, посетят красивые локации по пути к плато Лаго-Наки, где находятся смотровые площадки и термальные источники, а также увидят Азишскую пещеру. Тур выходного дня в среднем обойдется в 4500 рублей за одного человека.

Плато Лаго-НакиПлато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки. Фото: — Meellaira Ahr -/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Тур «Ноябрьские праздники в Адыгее»

Путешествие продолжительностью три дня, помимо предыдущих локаций, включает в себя подъем на хребет Азиш-Тау, Хаджонскую теснину — каньон реки Белой, прогулки по горе Физиабго к святому источнику и посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. Кроме того, для туристов подготовили экскурсию в Гуамское ущелье — удивительный ботанический и геологический музей под открытым небом. Там можно увидеть самые древние растения. На дне каменного каньона течет шумная горная река Курджипс, а со склонов высотой несколько сотен метров скатываются десятки водопадов. По дну ущелья курсируют туристические поезда. Три дня в горах с чистым воздухом и насыщенной программой обойдутся примерно в 11000-15000 рублей.

Республика Дагестан

Автобусные туры на три дня в этот субъект РФ стоят от 17000 (в стоимость не входит питание) до 28000 тысяч рублей.

Тур «Ноябрьские выходные в Дагестане»

Один из самых дешевых туров. Организаторы обещают показать таинственный бархан Сарыкум, где снимали фильм «Белое солнце пустыни», провести экскурсии по Махачкале и Дербенту и привести туристов к крепости Нарын-Кала. Также в первый день будут прогулки по улицам Старого города (магал) и посещение новой достопримечательности Республики — ракетный экраноплан «Лунь». Это корабль с крыльями, который называют Каспийским монстром. Комплекс строят на берегу Каспийского моря рядом с Дербентом.

В ходе экскурсии запланированы остановки у Чиркейского водохранилища и Сулакского каньона. Все желающие смогут познакомиться с орлами и посмотреть на бирюзовые воды Сулака со смотровой площадки. За дополнительную плату можно прокатиться на катере.

Махачкала, района маяка.Махачкала, района маяка.
Махачкала, района маяка.. Фото: Suleymannabiev/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Тур «Дагестан: Гоор — Сулакский каньон»

Один из самых дорогих туров. Гостям предлагают не просто побывать в Сулакском каньоне, но и прокатиться там на джипах. В стоимость входит прогулка на катерах. В пещере Нохъо можно совершить прыжок с веревкой или зиплайном. Помимо Чиркейского водохранилища, в программу включены остановки у Карадахской теснины — «Ворота чудес», Датунской церкви, сохранившейся со времен средневековья, водопада Тобота, плато Матласа и экскурсия по Старому Гоору.

Тур «Дагестан+Чечня»

За 19000 рублей туристическую трехдневную программу можно разбавить прогулками по Чечне. Отдельный тур предусматривает поездку в центр Грозного, где можно подняться на крышу 31-этажной высотки. Оттуда видно резиденцию главы Республики Рамзана Кадырова. Также в списке мест для посещения — центральная мечеть «Сердце Чечни» и самая большая мечеть в Европе «Гордость мусульман» в городе Шали. После этого экскурсия продолжится в Дагестане.

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Кабардино-Балкария

Именно здесь находится самая высокая вершина России Эльбрус. Карачаевцы и балкарцы называют его Минги-тау (прим. — Вечная гора), грузины — Ялбузи (прим. — Ледяная грива).

Тур «Джилы-Су. Джиппинг»

Ростовчане смогут насладиться захватывающей прогулкой по Приэльбрусью и самой горе всего за 5000 рублей. Урочище Джилы-Су (прим. — «теплая вода» в переводе с карачаево-балкарского) находится на северной стороне Эльбруса. Там находится немало термальных источников.

По пути к вершине на джипах будут остановки на смотровой Шаджатмаз, Харбаз, в ущельях Хасаут и Малка, на водопадах Каракая-су, Султан и Эмир, в минеральных источниках.

водопад Каракая-суводопад Каракая-су
водопад Каракая-су. Фото: DmitryFadeev/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Молодежный тур

Длится два дня и стоит от 9500 до 1600 рублей. Самая дешевая поездка включает в себя полеты на парапланах, джиппинг, конные прогулки, зиплайн и роупджампинг в экстрим парке «Флай-Чегем».

В самый дорогой вариант входит дополнительная экскурсия Ставропольскому краю. В Пятигорске покажут грот и сквер Лермонтова, места, где любил гулять известный поэт и где он стрелялся на дуэли. Также туристы смогут посетить озеро Провал, гору Горячую, китайскую беседку и знаменитую скульптуру «Орел», разнообразные минеральные источники.

Затем маршруты делятся. Можно выбрать поездку на джиппах к плато Бермамыт в Карачево-Черкессии, чтобы увидеть скалы Два монаха и гору Эльбрус, либо посетить Кисловодск в Ставропольском крае — ущелье реки Аликоновки, Гора-Кольцо и замок «Коварства и любви» (скальные эоловые столбы).

Тур «Кабардино-Балкария+Ставропольский край»

Выбраться из Ростова на три дня в Кабардино-Балкарскую Республику и Ставропольский край стоит от 14000 до 18500 рублей.

В стоимость самого дешевого тура входит обзорная экскурсия Пятигорска, выезд в Чегемское ущелье через столицу Республики — Нальчик. Затем группа отправится в замок Шато Эркен в Урванском районе, стилизованное под средневековую цитадель, посетит Медовые водопады и Кисловодск.

КисловодскКисловодск
Кисловодск. Фото: Alrond1987/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Самый дорогой тур включает в себя экскурсию на поляне Чегета, подъем по канатной дороге на высоту 2720 метров, а на фуникулере — к станции «Гара-Бащи» (высота 3780 метров — выше облаков!), а также поездку к озеру Гижгит, музею Высоцкого.

Те, кто не планировал тратиться на дальние поездки, может посмотреть красоты родного региона. Ранее RostovGazeta публиковала список лучших мест для путешествий по Ростовской области.

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