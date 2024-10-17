Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске

ДТП случилось днем 16 октября. Около 14:30 мск подросток шел по переулку Баклановскому. Возле дома № 11 он решил перейти дорогу. Когда пешеход уже двигался по «зебре», его сбил Nissan Almera под управлением 25-летнего парня.