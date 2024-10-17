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Posted 17 октября, 06:28

Published 17 октября, 06:28

Modified 17 октября, 06:29

Updated 17 октября, 06:29

Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске

Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске

17 октября 2024, 06:28
Фото: Госавтоинспекция РО. https://t.me/c/1767395986/22695
Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
В Новочеркасске 17-летний парень попал под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП случилось днем 16 октября. Около 14:30 мск подросток шел по переулку Баклановскому. Возле дома № 11 он решил перейти дорогу. Когда пешеход уже двигался по «зебре», его сбил Nissan Almera под управлением 25-летнего парня.

От удара юношу отбросило в сторону на несколько метров. Прибывшие медики диагностировали у него травмы и доставили в больницу.

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Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Накануне вечером в городе Азове под колеса авто попала пенсионерка. Водитель транспорта сбил 73-летнюю горожанку и уехал с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.

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