Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске

Posted 17 октября, 06:28
Published 17 октября, 06:28
Modified 17 октября, 06:29
Updated 17 октября, 06:29
ДТП случилось днем 16 октября. Около 14:30 мск подросток шел по переулку Баклановскому. Возле дома № 11 он решил перейти дорогу. Когда пешеход уже двигался по «зебре», его сбил Nissan Almera под управлением 25-летнего парня.
От удара юношу отбросило в сторону на несколько метров. Прибывшие медики диагностировали у него травмы и доставили в больницу.
Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Накануне вечером в городе Азове под колеса авто попала пенсионерка. Водитель транспорта сбил 73-летнюю горожанку и уехал с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.