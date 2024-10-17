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Posted 17 октября, 10:26

Published 17 октября, 10:26

Modified 17 октября, 10:26

Updated 17 октября, 10:26

Медведев уверен, что на предстоящих выборах ЕР выступит достойно

Медведев уверен, что на предстоящих выборах ЕР выступит достойно

17 октября 2024, 10:26
Фото: ER.RU
Руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с главами региональных исполкомов ЕР, где обсудил задачи по подготовке к предстоящим выборам 2025 и 2026 годов.

В ходе встречи Медведев напомнил, что партия с уверенностью укрепила свои позиции в ходе прошлой избирательной кампании, однако не следует останавливаться на достигнутом. Он высказался о необходимости активной работы с избирателями и решения задач, намеченных президентом России, пишет mkset.ru.

Важнейшая задача партии — контролировать формирование бюджетов на всех уровнях с целью исполнения социальных обязательств, а также гарантировать защиту национальных интересов страны. Медведев особо выделил важность укрепления позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, не забыв об актуальности цифровизации и электоральных технологий.

По словам председателя ЕР, сегодня партийцы должны сознавать особую необходимость сосредоточения на выполнении задач, заявленных главой государства, и на реализации народной программы. Также внимания требует защита национальных интересов России на всех фронтах, подытожил Медведев.

Председатель «Единой России» особо высказался о необходимости привлекать молодежь и гражданских активистов к партийной работе, а также о пользе контакта с первичными отделениями, где, с его точки зрения, проводят основную партийную работу.

На встрече взял слово и врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который уверен, что для победы на выборах понадобится весь доступный партийный инструментарий, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU

Якушев также подчеркнул: результативную работу может гарантировать постоянное исследование общественно-политической ситуации, социологии, трендов. Секретарь генсовета пояснил: региональным отделениям следует действовать, ориентируясь на глубокое знание ситуации на местах и на понимание актуальных установок партии.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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