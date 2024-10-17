Медведев уверен, что на предстоящих выборах ЕР выступит достойно

В ходе встречи Медведев напомнил, что партия с уверенностью укрепила свои позиции в ходе прошлой избирательной кампании, однако не следует останавливаться на достигнутом. Он высказался о необходимости активной работы с избирателями и решения задач, намеченных президентом России, пишет mkset.ru.