Медведев уверен, что на предстоящих выборах ЕР выступит достойно

Posted 17 октября, 10:26
Published 17 октября, 10:26
Modified 17 октября, 10:26
Updated 17 октября, 10:26
В ходе встречи Медведев напомнил, что партия с уверенностью укрепила свои позиции в ходе прошлой избирательной кампании, однако не следует останавливаться на достигнутом. Он высказался о необходимости активной работы с избирателями и решения задач, намеченных президентом России, пишет mkset.ru.
Важнейшая задача партии — контролировать формирование бюджетов на всех уровнях с целью исполнения социальных обязательств, а также гарантировать защиту национальных интересов страны. Медведев особо выделил важность укрепления позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, не забыв об актуальности цифровизации и электоральных технологий.
По словам председателя ЕР, сегодня партийцы должны сознавать особую необходимость сосредоточения на выполнении задач, заявленных главой государства, и на реализации народной программы. Также внимания требует защита национальных интересов России на всех фронтах, подытожил Медведев.
Председатель «Единой России» особо высказался о необходимости привлекать молодежь и гражданских активистов к партийной работе, а также о пользе контакта с первичными отделениями, где, с его точки зрения, проводят основную партийную работу.
На встрече взял слово и врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который уверен, что для победы на выборах понадобится весь доступный партийный инструментарий, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU
Якушев также подчеркнул: результативную работу может гарантировать постоянное исследование общественно-политической ситуации, социологии, трендов. Секретарь генсовета пояснил: региональным отделениям следует действовать, ориентируясь на глубокое знание ситуации на местах и на понимание актуальных установок партии.