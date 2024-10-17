Местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как установили силовики, Иван Свистов приехал в соседний город Морозовск и поджег военкомат. Для этого мужчине понадобились несколько бутылок с зажигательной смесью. Когда хулиган подошел поближе к зданию, то просто бросил «снаряды» в стену. В итоге начался пожар.