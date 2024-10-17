Местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области

Posted 17 октября, 10:16
Published 17 октября, 10:16
Modified 17 октября, 10:18
Updated 17 октября, 10:18
Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как установили силовики, Иван Свистов приехал в соседний город Морозовск и поджег военкомат. Для этого мужчине понадобились несколько бутылок с зажигательной смесью. Когда хулиган подошел поближе к зданию, то просто бросил «снаряды» в стену. В итоге начался пожар.
Мужчину задержали на месте происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Почти год спустя суд вынес приговор Ивану Свистову. Его признали виновным и назначили наказание в виде года и восьми месяцев колонии общего режима.
Ранее силовики предотвратили теракт на ж/д в Ростовской области, задержав 18-летнего парня, который поджег релейный шкаф.