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Posted 17 октября, 10:16

Published 17 октября, 10:16

Modified 17 октября, 10:18

Updated 17 октября, 10:18

Местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области

Местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области

17 октября 2024, 10:16
Фото: Unsplash
Местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области
Житель Милютинского района Ростовской области отправится в колонию за поджог военкомата, сообщает УФСБ по региону.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как установили силовики, Иван Свистов приехал в соседний город Морозовск и поджег военкомат. Для этого мужчине понадобились несколько бутылок с зажигательной смесью. Когда хулиган подошел поближе к зданию, то просто бросил «снаряды» в стену. В итоге начался пожар.

Мужчину задержали на месте происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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Почти год спустя суд вынес приговор Ивану Свистову. Его признали виновным и назначили наказание в виде года и восьми месяцев колонии общего режима.

Ранее силовики предотвратили теракт на ж/д в Ростовской области, задержав 18-летнего парня, который поджег релейный шкаф.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Военкомат#Поджог#Уголовное дело#Хулиганство#Силовики
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