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Posted 17 октября, 07:08

Published 17 октября, 07:08

Modified 17 октября, 07:41

Updated 17 октября, 07:41

В центре Ростова-на-Дону массово сломались светофоры

На Большой Садовой в Ростове сломались светофоры

17 октября 2024, 07:08
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону массово сломались светофоры
На Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания перестали работать светофоры, информирует горадминистрация.

Утром 17 октября в Ростове-на-Дону на Большой Садовой, а именно на пересечении с Ворошиловским проспектом и улицей Соколова сломались светофоры. Всему виной короткое замыкание в сигнальных проводах устройств.

Ремонтные бригады уже устраняют неполадки. Светофоры возобновят свою работу в ближайшие часы.

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В центре Ростова-на-Дону массово сломались светофорыВ центре Ростова-на-Дону массово сломались светофоры
В центре Ростова-на-Дону массово сломались светофоры. Фото: Яндекс. Карты

Добавим, что на вышеперечисленных улицах образовались пробки. Водителям рекомендуется объезжать проблемные зоны, чтобы не терять время в заторах.

До этого шиномонтажник рассказал, когда жителям донской столицы пора «переобувать» машины осенью. Несвоевременная замена летних шин может привести к серьезным повреждениям авто.

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