На Большой Садовой в Ростове сломались светофоры

Posted 17 октября, 07:08
Published 17 октября, 07:08
Modified 17 октября, 07:41
Updated 17 октября, 07:41
Утром 17 октября в Ростове-на-Дону на Большой Садовой, а именно на пересечении с Ворошиловским проспектом и улицей Соколова сломались светофоры. Всему виной короткое замыкание в сигнальных проводах устройств.
Ремонтные бригады уже устраняют неполадки. Светофоры возобновят свою работу в ближайшие часы.
Добавим, что на вышеперечисленных улицах образовались пробки. Водителям рекомендуется объезжать проблемные зоны, чтобы не терять время в заторах.
До этого шиномонтажник рассказал, когда жителям донской столицы пора «переобувать» машины осенью. Несвоевременная замена летних шин может привести к серьезным повреждениям авто.