rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 16:12

Published 17 октября, 16:12

Modified 17 октября, 16:13

Updated 17 октября, 16:13

С пятницы, 18 октября, на шестом километре будет закрыт съезд с федеральной трассы А-135 на улицу Фермерскую Батайска

На Западном подъезде к Ростову изменится схема движения с 18 октября

17 октября 2024, 16:12
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
С пятницы, 18 октября, на шестом километре будет закрыт съезд с федеральной трассы А-135 на улицу Фермерскую Батайска
С пятницы, 18 октября, на шестом километре будет закрыт съезд с федеральной трассы А-135 на улицу Фермерскую Батайска, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Схему движения поменяют из-за ремонтных работ участка дороги от съезда с федеральной трассой до моста через Койсуг на Фермерской улице.

«Работы проходят в рамках капитального ремонта участка федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону отМ-4 „Дон“ (западный подъезд) с 0 по 6 км», — уточнили в ведомстве.

Попасть в Батайск теперь можно будет со стороны Западного жилого массив через азовскую развязку и далее по улице Грузинская. Из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно проехать через улицы Максима Горького и Энгельса.

Дорожные ограничения продлятся всего два дня — с 18 по 19 октября.

Минтранс увеличит траты на ремонт дорог в Ростовской области до 30 млрд рублей
Узнать подробнее

Ранее «Автодор» опроверг закрытие бесплатного объезда трассы М-4 в Ростовской области.

Читайте также:
Водитель сбил школьника во дворе жилого дома на Северном в РостовеНа Большой Садовой в Ростове сломались светофорыВодителям запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2» в РостовеСтало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в РостовеПешеходам запретят ходить рядом со стройкой противочумного института в Ростове
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика