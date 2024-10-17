На Западном подъезде к Ростову изменится схема движения с 18 октября

Posted 17 октября, 16:12
Published 17 октября, 16:12
Modified 17 октября, 16:13
Updated 17 октября, 16:13
Схему движения поменяют из-за ремонтных работ участка дороги от съезда с федеральной трассой до моста через Койсуг на Фермерской улице.
«Работы проходят в рамках капитального ремонта участка федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону отМ-4 „Дон“ (западный подъезд) с 0 по 6 км», — уточнили в ведомстве.
Попасть в Батайск теперь можно будет со стороны Западного жилого массив через азовскую развязку и далее по улице Грузинская. Из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно проехать через улицы Максима Горького и Энгельса.
Дорожные ограничения продлятся всего два дня — с 18 по 19 октября.