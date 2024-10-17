«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове

Жители Северного, Западного, Советского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону начали бить тревогу из-за того, что в многоквартирных домах бежит вода коричневого цвета. О проблеме стало известно 16 октября, но люди утверждают, что заметили ржавчину в воде три-четыре дня назад.