rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 12:18

Published 17 октября, 12:18

Modified 17 октября, 12:20

Updated 17 октября, 12:20

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на грязную воду из крана

«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове

17 октября 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на грязную воду из крана

Коричневая жижа потекла из кранов в Ростове

Жители нескольких районов Ростова-на-Дону недовольны качеством воды, которая идет из-под крана, видео с коричневой жижей опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Жители Северного, Западного, Советского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону начали бить тревогу из-за того, что в многоквартирных домах бежит вода коричневого цвета. О проблеме стало известно 16 октября, но люди утверждают, что заметили ржавчину в воде три-четыре дня назад.

Ростовчане не могут нормально помыться или набрать воду для приготовления еды, а сантехнику портит коричневый осадок.

«Такое впечатление, что мы все головой бьемся теперь о бетонную стену… Прорывы, тарифы, вода коричневого цвета, а что будет зимой, боюсь представить», — пишет разгневанный комментатор.

В Ростове УК и ТСЖ разрешили включать отопление в домах
Узнать подробнее
Видео: тг «Это Ростов Новости». Изображение Midjourney. Жители Ростова-на-Дону пожаловались на грязную воду из крана

«Никто из служб, ни за что не отвечает. Никто…», — резюмирует ростовчанин.

«У вас хоть горячая вода есть», — добавила подписчица.

Ранее стало известно, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы.

Читайте также:
На Большой Садовой в Ростове сломались светофорыИтоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардеробаВидео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Горячая вода#Последние новости Ростова на сегодня#Качество жизни#Грязная вода#Коммуникации#Кран#Качество воды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика