«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове

Posted 17 октября, 12:18
Published 17 октября, 12:18
Modified 17 октября, 12:20
Updated 17 октября, 12:20
Жители Северного, Западного, Советского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону начали бить тревогу из-за того, что в многоквартирных домах бежит вода коричневого цвета. О проблеме стало известно 16 октября, но люди утверждают, что заметили ржавчину в воде три-четыре дня назад.
Ростовчане не могут нормально помыться или набрать воду для приготовления еды, а сантехнику портит коричневый осадок.
«Такое впечатление, что мы все головой бьемся теперь о бетонную стену… Прорывы, тарифы, вода коричневого цвета, а что будет зимой, боюсь представить», — пишет разгневанный комментатор.
«Никто из служб, ни за что не отвечает. Никто…», — резюмирует ростовчанин.
«У вас хоть горячая вода есть», — добавила подписчица.
Ранее стало известно, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы.