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Posted 17 октября, 13:22

Published 17 октября, 13:22

Modified 17 октября, 13:25

Updated 17 октября, 13:25

Власти Ростова оправдались за ржавую и вонючую воду в кранах горожан

Нормативами допускается: власти Ростова объяснили, почему из кранов течет ржавчина

17 октября 2024, 13:22
Фото: wikimedia.org
Власти Ростова оправдались за ржавую и вонючую воду в кранах горожан

В департаменте ЖКХ Ростова объяснили, почему из кранов течет ржавчина

Горячая вода в домах ростовчан стала грязной из-за начала отопительного сезона, сообщили в департаменте ЖКХ Ростова.

Чиновники пояснили, что теплоснабжение в большинстве домов города осуществляется по открытой схеме. Это значит, что горячая вода в краны идёт через систему отопления — от котельной через батареи и трубы.

Когда отопительный сезон заканчивается, закрываются задвижки на внутридомовых сетях отопления. Из-за этого вода в трубах застаивается.

«Конечно, летом управляющие компании проводят промывку и опрессовку инженерных коммуникаций в доме, но после этого циркуляции все равно нет», — утверждает департамент ЖКХ.

В трубах оседает ржавчина. Затем, при подаче отопления, эта ржавчина поднимается из труб и поступает в краны.

«По данной причине горячая вода из крана будет мутной несколько дней, пока постепенно из труб не уйдет вся грязь. Это временное явление в начале отопительного сезона. Нормативными документами допускается период, когда горячая вода может быть мутной», — добавили чиновники.

При этом, по закону, допустимый срок подачи такой воды составляет не более двух недель.

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Ростовчане уже несколько дней жалуются на ржавую горячую воду с плохим запахом. Жители недоумевают, как при высоких тарифах ЖКХ они получают ресурс плохого качества.

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