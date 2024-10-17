Нормативами допускается: власти Ростова объяснили, почему из кранов течет ржавчина

Posted 17 октября, 13:22
Published 17 октября, 13:22
Modified 17 октября, 13:25
Updated 17 октября, 13:25
Чиновники пояснили, что теплоснабжение в большинстве домов города осуществляется по открытой схеме. Это значит, что горячая вода в краны идёт через систему отопления — от котельной через батареи и трубы.
Когда отопительный сезон заканчивается, закрываются задвижки на внутридомовых сетях отопления. Из-за этого вода в трубах застаивается.
«Конечно, летом управляющие компании проводят промывку и опрессовку инженерных коммуникаций в доме, но после этого циркуляции все равно нет», — утверждает департамент ЖКХ.
В трубах оседает ржавчина. Затем, при подаче отопления, эта ржавчина поднимается из труб и поступает в краны.
«По данной причине горячая вода из крана будет мутной несколько дней, пока постепенно из труб не уйдет вся грязь. Это временное явление в начале отопительного сезона. Нормативными документами допускается период, когда горячая вода может быть мутной», — добавили чиновники.
При этом, по закону, допустимый срок подачи такой воды составляет не более двух недель.
Ростовчане уже несколько дней жалуются на ржавую горячую воду с плохим запахом. Жители недоумевают, как при высоких тарифах ЖКХ они получают ресурс плохого качества.