Новости четверга: в Ростове взбесились светофоры, а из кранов хлещет ржавая жижа

Затем, при подаче отопления, эта ржавчина поднимается из труб и поступает в краны. Департамент ЖКХ уверяет, что это «временное явление» и скоро вода перестанет быть мутной. По закону, допустимый срок подачи такой воды составляет не более двух недель.