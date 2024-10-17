Новости четверга: в Ростове взбесились светофоры, а из кранов хлещет ржавая жижа

Posted 17 октября, 15:37
Published 17 октября, 15:37
Modified 17 октября, 15:39
Updated 17 октября, 15:39
Утром 17 октября происшествие случилось на пересечении Большой Садовой с Ворошиловским и Соколова. Там прямо в час-пик сломались светофоры. В администрации Ростова объяснили, что произошло короткое замыкание в сигнальных проводах устройств.
На место прибыли ремонтные бригады, которые занялись починкой светофоров. Без их работы движение в центре города осложнилось, собрались большие пробки. Дорожную ситуацию усугубила непогода.
В департаменте ЖКХ Ростова отреагировали на жалобы ростовчан на ржавую и вонючую горячую воду в их кранах. Чиновники связали это с началом отопительного сезона.
Дело в том, что теплоснабжение в большинстве домов города осуществляется по открытой схеме. Это значит, что горячая вода в краны идёт через систему отопления — от котельной через батареи и трубы.
Когда отопительный сезон заканчивается, закрываются задвижки на внутридомовых сетях отопления. Из-за этого вода в трубах застаивается. В них оседает ржавчина.
Затем, при подаче отопления, эта ржавчина поднимается из труб и поступает в краны. Департамент ЖКХ уверяет, что это «временное явление» и скоро вода перестанет быть мутной. По закону, допустимый срок подачи такой воды составляет не более двух недель.
Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое на территории одной из школ Шолоховского района Ростовской области. На нём несколько подростков открыто оскорбляют учителя. Педагог сделала им замечание за прогул урока и вежливо попросила вернуться в класс. В ответ она получила нецензурные оскорбления и намёки на интимную связь.
В МВД заявили, что проводят проверку по факту инцидента. Полицейские уже нашли всех участников видео и опросили их. Родителей троих подростков хотят привлечь к административной ответственности. Материалы дела отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.