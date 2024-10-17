Обезьяны, белки и кошки — кто кусал туристов СОГАЗа за границей этим летом

Posted 17 октября, 13:14
Published 17 октября, 13:14
Modified 7 ноября, 13:27
Updated 7 ноября, 13:27
Общая динамика обращений по страховым случаям в целом отражает ситуацию с ростом турпотока по странам. Наибольшее количество обращений по страховым случаям в апреле — сентябре 2024 года СОГАЗ фиксирует в Таиланде (40%), Турции (15%), России (10%) и Египте (3%).
К наиболее частым причинам обращения вне зависимости от страны относятся ОРВИ, лор-заболевания (60%), расстройство пищеварения (20%), травмы (20%), работа сердечно-сосудистой системы (повышение АД, боль за грудиной и т. д.) (10%).
В 2024 году отмечается рост количества обращений с укусами животных. Так, в Таиланде туристы обращались за медицинской помощью и вакцинацией от бешенства после укусов обезьяны, кошки, крысы, кролика в контактном зоопарке, а также после контакта с морским ежом. В Индонезии один из туристов пострадал от укуса белки, а на Кубе — уличной собаки. В Турции на туриста напала кошка, а другой застрахованный был укушен лошадью во время катания. В прошлом году туристу на Гавайях потребовалась помощь СОГАЗа после укуса свиньи.
В среднем в случае укуса дикого животного стоимость вакцинации варьируется до 350 тыс. рублей. Во всех перечисленных случаях медицинская помощь и вакцинация против бешенства были организованы под гарантию полиса СОГАЗа через ассистанскую компанию. Застрахованные получили необходимое лечение и не понесли собственных затрат.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.