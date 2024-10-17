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Posted 17 октября, 15:10

Published 17 октября, 15:10

Modified 17 октября, 15:12

Updated 17 октября, 15:12

Общественник рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах домов Ростова

Общественник рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах Ростова

17 октября 2024, 15:10
Общественник рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах домов Ростова
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Эксклюзив
Решение о запрете на захват земельного участка под парковки во дворе жилого дома должны принимать собственники участка земли, сообщил RostovGazeta член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов.

Нередко жители Ростова сталкиваются с тем, что дворы жилых домов практически «захватывают» под парковки коммерсанты, чей бизнес располагается на первых этажах. Можно ли с этим бороться? Как оказалось — можно. Но для этого нужно понимать, кто является собственником участка земли под парковкой.

«Если земля муниципальная, полагаю, что муниципалитет точно не даст разрешение на парковку. А если земля во дворе принадлежит дому, то собственники жилья вправе распоряжаться своим имуществом и запретить захват парковочных мест», — отмечает Денис Касьянов.

Для того собеседник рекомендует провести общедомовое собрание.

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«Нужно понимать, что Совет дома — это такая небольшая власть, которая способна решать многие внутренние задачи. Совет дома вправе принять решение о запрете парковки. После этого останется только демонтировать парковочные ограждения», — уточняет эксперт.
После принятия Советом дома решения о запрете парковки, останется демонтировать парковочные огражденияПосле принятия Советом дома решения о запрете парковки, останется демонтировать парковочные ограждения
После принятия Советом дома решения о запрете парковки, останется демонтировать парковочные ограждения. Фото: rostovgazeta.ru

Но если наглец продолжит противиться запрету Совета дома или начнет вести себя агрессивно, то, по словам эксперта, нужно обратиться к участковому.

Ранее RostovGazeta сообщала о запрете парковки возле перинатального центра в Ростове.

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