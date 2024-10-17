Общественник рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах Ростова

Posted 17 октября, 15:10
Published 17 октября, 15:10
Modified 17 октября, 15:12
Updated 17 октября, 15:12
Нередко жители Ростова сталкиваются с тем, что дворы жилых домов практически «захватывают» под парковки коммерсанты, чей бизнес располагается на первых этажах. Можно ли с этим бороться? Как оказалось — можно. Но для этого нужно понимать, кто является собственником участка земли под парковкой.
«Если земля муниципальная, полагаю, что муниципалитет точно не даст разрешение на парковку. А если земля во дворе принадлежит дому, то собственники жилья вправе распоряжаться своим имуществом и запретить захват парковочных мест», — отмечает Денис Касьянов.
Для того собеседник рекомендует провести общедомовое собрание.
«Нужно понимать, что Совет дома — это такая небольшая власть, которая способна решать многие внутренние задачи. Совет дома вправе принять решение о запрете парковки. После этого останется только демонтировать парковочные ограждения», — уточняет эксперт.
Но если наглец продолжит противиться запрету Совета дома или начнет вести себя агрессивно, то, по словам эксперта, нужно обратиться к участковому.
Ранее RostovGazeta сообщала о запрете парковки возле перинатального центра в Ростове.