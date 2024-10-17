Общественник рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах Ростова

Нередко жители Ростова сталкиваются с тем, что дворы жилых домов практически «захватывают» под парковки коммерсанты, чей бизнес располагается на первых этажах. Можно ли с этим бороться? Как оказалось — можно. Но для этого нужно понимать, кто является собственником участка земли под парковкой.