«Обзваниваем их»: власти Ростова заявили, что повысили доходы водителям до 120 тысяч

Сейчас на маршрутах в городе работают 1 100 водителей. В этом году власти смогли набрать дополнительно только 37 человек. По словам главы дептранса Ростова Вадима Шкабарни, за два года зарплаты водителей увеличили на 51% — до 120 тысяч рублей. Но желающих работать в общественном транспорте города всё равно мало.