«Обзваниваем их»: власти Ростова заявили, что повысили доходы водителям до 120 тысяч

Posted 17 октября, 17:13
Published 17 октября, 17:13
Modified 17 октября, 17:14
Updated 17 октября, 17:14
Хотя отток водителей общественного транспорта остановили, количество автобусов на линиях не изменилось. Дефицит транспорта составляет примерно 30-35%.
Сейчас на маршрутах в городе работают 1 100 водителей. В этом году власти смогли набрать дополнительно только 37 человек. По словам главы дептранса Ростова Вадима Шкабарни, за два года зарплаты водителей увеличили на 51% — до 120 тысяч рублей. Но желающих работать в общественном транспорте города всё равно мало.
«Мы буквально недавно обзванивали 10 водителей, которых выпустил Центр занятости. Так вот, захотели прийти только двое, и это ещё не значит, что они трудоустроятся», — приводит слова Шкабарни Donnews.