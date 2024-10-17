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Posted 17 октября, 17:13

Published 17 октября, 17:13

Modified 17 октября, 17:14

Updated 17 октября, 17:14

В Ростове остановлен отток водителей общественного транспорта

«Обзваниваем их»: власти Ростова заявили, что повысили доходы водителям до 120 тысяч

17 октября 2024, 17:13
Фото: 1MI
В Ростове остановлен отток водителей общественного транспорта

Власти Ростова пытаются удержать водителей зарплатой в 120 тысяч рублей

В Ростове остановлен отток водителей общественного транспорта, полагают власти города.

Хотя отток водителей общественного транспорта остановили, количество автобусов на линиях не изменилось. Дефицит транспорта составляет примерно 30-35%.

Сейчас на маршрутах в городе работают 1 100 водителей. В этом году власти смогли набрать дополнительно только 37 человек. По словам главы дептранса Ростова Вадима Шкабарни, за два года зарплаты водителей увеличили на 51% — до 120 тысяч рублей. Но желающих работать в общественном транспорте города всё равно мало.

«Мы буквально недавно обзванивали 10 водителей, которых выпустил Центр занятости. Так вот, захотели прийти только двое, и это ещё не значит, что они трудоустроятся», — приводит слова Шкабарни Donnews.

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