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Posted 17 октября, 04:08

Published 17 октября, 04:08

Modified 17 октября, 04:08

Updated 17 октября, 04:08

Охранник Андрея Чикатило рассказал, какой был запах у ростовского маньяка

Охранявший Чикатило ростовский милиционер рассказал, какой был запах у маньяка

17 октября 2024, 04:08
Фото: 1MI
Охранник Андрея Чикатило рассказал, какой был запах у ростовского маньяка
Сотрудник милиции из Ростова Виктор Соловьев, охранявший Андрея Чикатило на следственных экспериментах, рассказал, чем пах один из самых жестоких серийных маньяков.

В 1992 году, когда правоохранители проводили с задержанным Андреем Чикатило следственные эксперименты, на замену сотруднику, ушедшего в отпуск, отправили 21-летнего Виктора Соловьева. Как вспоминает мужчина, он выполнял роль «грузила» — был пристегнут наручниками к маньяку, чтобы тот не смог сбежать или оказать сопротивление.

Вместе с Чикатило ростовский полицейский выезжал на места преступлений, где Чикатило подробно рассказывал и показывал, как он расправлялся с жертвами. Виктор выходил на замену всего месяц, но этого оказалось достаточно, чтобы не спать по ночам.

— Когда мы передавали его сотрудникам ИВС, приезжали в управление, коллеги отпаивали меня, переводили темы — о Ельцине, о зарплате, о чем-то бытовом. Потому что иначе было просто невозможно уснуть после того, что происходило днем, после того, что я видел и слышал, — рассказывает Виктор Соловьев в программе «Малахов».

Экс-полицейский признался, что ему было удивительно думать о том, что он находился рука об руку с человеком, который кромсал невинных детей и женщин.

— Я смотрел на его руки, мне было интересно, как они выглядят, что у него за пальцы, какие ногти, — добавил мужчина. — У него был какой-то запах не затхлости, не сырости, а хозяйственного мыла, что ли. Он не пах как человек. С этим запахом в обычной жизни я практически никогда не сталкивался.

Ранее впечатлениями об Андрее Чикатило, жестоко убившем десятки детей и женщин, поделились местные жители, чудом избежавшие подобной участи.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Полиция#Преступления#Правоохранители#Жертвы#Маньяк#Андрей Чикатило
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