Охранявший Чикатило ростовский милиционер рассказал, какой был запах у маньяка

— Я смотрел на его руки, мне было интересно, как они выглядят, что у него за пальцы, какие ногти, — добавил мужчина. — У него был какой-то запах не затхлости, не сырости, а хозяйственного мыла, что ли. Он не пах как человек. С этим запахом в обычной жизни я практически никогда не сталкивался.