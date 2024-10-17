Охранявший Чикатило ростовский милиционер рассказал, какой был запах у маньяка

Posted 17 октября, 04:08
Published 17 октября, 04:08
Modified 17 октября, 04:08
Updated 17 октября, 04:08
В 1992 году, когда правоохранители проводили с задержанным Андреем Чикатило следственные эксперименты, на замену сотруднику, ушедшего в отпуск, отправили 21-летнего Виктора Соловьева. Как вспоминает мужчина, он выполнял роль «грузила» — был пристегнут наручниками к маньяку, чтобы тот не смог сбежать или оказать сопротивление.
Вместе с Чикатило ростовский полицейский выезжал на места преступлений, где Чикатило подробно рассказывал и показывал, как он расправлялся с жертвами. Виктор выходил на замену всего месяц, но этого оказалось достаточно, чтобы не спать по ночам.
— Когда мы передавали его сотрудникам ИВС, приезжали в управление, коллеги отпаивали меня, переводили темы — о Ельцине, о зарплате, о чем-то бытовом. Потому что иначе было просто невозможно уснуть после того, что происходило днем, после того, что я видел и слышал, — рассказывает Виктор Соловьев в программе «Малахов».
Экс-полицейский признался, что ему было удивительно думать о том, что он находился рука об руку с человеком, который кромсал невинных детей и женщин.
— Я смотрел на его руки, мне было интересно, как они выглядят, что у него за пальцы, какие ногти, — добавил мужчина. — У него был какой-то запах не затхлости, не сырости, а хозяйственного мыла, что ли. Он не пах как человек. С этим запахом в обычной жизни я практически никогда не сталкивался.
Ранее впечатлениями об Андрее Чикатило, жестоко убившем десятки детей и женщин, поделились местные жители, чудом избежавшие подобной участи.