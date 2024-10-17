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Posted 17 октября, 17:44

Published 17 октября, 17:44

Modified 17 октября, 18:56

Updated 17 октября, 18:56

На сегодняшний день в Ростовской области пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет выплачивают 1 318 отцам

Отцы в Ростовской области стали массово уходить в декрет

17 октября 2024, 17:44
Фото: 1MI
На сегодняшний день в Ростовской области пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет выплачивают 1 318 отцам

Почти в 4 раза выросло число отцов, ушедших в декрет в Ростовской области

На сегодняшний день в Ростовской области пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет выплачивают 1 318 отцам, сообщили в отделении СФР по региону.

За последние семь месяцев число отцов, ушедших в декрет в регионе, выросло почти в четыре раза. Если в апреле из было 349, то уже в октябре — 1 318.

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В этом году размер выплаты по уходу за ребёнком составляет от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц.

Чтобы оформить декретный отпуск, отцу нужно подать заявление своему работодателю.

«Все данные Отделение СФР по Ростовской области самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия», — объясняет пресс-служба учреждения.

При этом время декретного отпуска зачитывается родителю в рабочий стаж и формирует его пенсионные коэффициенты.

Ранее жительницы Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете. Большинство из них боятся потерять в доходах.

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