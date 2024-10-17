Отцы в Ростовской области стали массово уходить в декрет

Posted 17 октября, 17:44
Published 17 октября, 17:44
Modified 17 октября, 18:56
Updated 17 октября, 18:56
За последние семь месяцев число отцов, ушедших в декрет в регионе, выросло почти в четыре раза. Если в апреле из было 349, то уже в октябре — 1 318.
В этом году размер выплаты по уходу за ребёнком составляет от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц.
Чтобы оформить декретный отпуск, отцу нужно подать заявление своему работодателю.
«Все данные Отделение СФР по Ростовской области самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия», — объясняет пресс-служба учреждения.
При этом время декретного отпуска зачитывается родителю в рабочий стаж и формирует его пенсионные коэффициенты.
Ранее жительницы Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете. Большинство из них боятся потерять в доходах.