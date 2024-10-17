ПЦБК каждый год вносит вклад в заботу об окружающей среде

Posted 17 октября, 10:14
Published 17 октября, 10:14
Modified 17 октября, 10:14
Updated 17 октября, 10:14
Активным участником осуществления экологических инициатив неизменно оказывается Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), один из крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в РФ.
Забота об экологии является важным направлением деятельности компании. ПЦБК принимает участие в мероприятиях по восстановлению лесов и повышению биоразнообразия в реках и прудах. В аренде у предприятия находится более 400 тысяч гектаров лесных участков для заготовки березы на производство бумаги. На этих территориях компания организует посадки елей на месте вырубленных берез, согласно принципу компенсационного восстановления лесов. Об этом пишет properm
В 2024 году ПЦБК организовала восстановительные работы на территории общей площадью почти две тысячи гектаров, в частности, были посажены более 700 гектаров молодого леса. За последние пять лет здесь высадили свыше 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а общая площадь восстановленных лесов превысила 13 тысяч гектаров. Все чаще при озеленительных работах используются саженцы с закрытой корневой системой, что гарантирует лучшую приживаемость деревьев.
Более того, ежегодно предприятие запускает акции по зарыблению водоемов Пермского края и других регионов. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи молоди белого амура в Нытвенский пруд, один из крупнейших искусственных водоемов в европейской части России. За пять лет сотрудники предприятия запустили в водоемы почти двадцать тысяч особей рыб разных видов, среди них — более девяти тысяч мальков белого амура в Суксунском пруду Пермского края и более двух тысяч — в Заинском водохранилище Татарстана. В 2022 году компания поселила в Камском водохранилище шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков назвал мероприятия по восполнению природных ресурсов лишь частью большой работы, нацеленной на решение природоохранных задач. Предприятие проводит модернизацию очистных сооружений и снижает удельное потребление воды. Также, соблюдая принципы сохранения лесов, компания использует макулатуру в качестве базового сырья для производства картона, поддерживая развитие экономики замкнутого цикла.
Напомним, что в июне 2024 года ПЦБК выдали комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. В мае предприятие первым в целлюлозно-бумажной отрасли было внесено в государственный реестр утилизаторов.