ПЦБК каждый год вносит вклад в заботу об окружающей среде

Более того, ежегодно предприятие запускает акции по зарыблению водоемов Пермского края и других регионов. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи молоди белого амура в Нытвенский пруд, один из крупнейших искусственных водоемов в европейской части России. За пять лет сотрудники предприятия запустили в водоемы почти двадцать тысяч особей рыб разных видов, среди них — более девяти тысяч мальков белого амура в Суксунском пруду Пермского края и более двух тысяч — в Заинском водохранилище Татарстана. В 2022 году компания поселила в Камском водохранилище шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди.