Росимущество требует 29 млн с фирмы олигарха за землю под вокзалом в Ростове

Posted 17 октября, 07:25
Published 17 октября, 07:25
Modified 17 октября, 07:27
Updated 17 октября, 07:27
В документах на сайте Арбитражного суда Ростовской области указано, что предварительное слушание запланировано на 20 ноября.
Огромный долг остался на Саввиди из-за терминала аэропорта (ООО «Аэропорт Ростов»), который входил в группу компаний «Агрком». Он арендовал в 2018 году участок площадью более 17 тысяч квадратных метров. Через несколько лет право аренды было уступлено ООО «Агроком Холдинг». Как сообщает «Блокнот Ростов», компании досталось право пользование землей до 2064 года. Однако у организации осталась задолженность по уплате аренды.
Старый аэропорт закрыт с февраля 2022 года. С 2023-го за счет инвестиционного финансирования здание реконструировали и разместили в нем новый автовокзал — «Центральный».
Ранее RostovGazeta сообщала о доходах и активах владельца «Агрокома» Ивана Саввиди. В 2024 году он вошел в сотню долларовых миллиардеров России по версии Forbes.