Росимущество требует 29 млн с фирмы олигарха за землю под вокзалом в Ростове

Огромный долг остался на Саввиди из-за терминала аэропорта (ООО «Аэропорт Ростов»), который входил в группу компаний «Агрком». Он арендовал в 2018 году участок площадью более 17 тысяч квадратных метров. Через несколько лет право аренды было уступлено ООО «Агроком Холдинг». Как сообщает «Блокнот Ростов», компании досталось право пользование землей до 2064 года. Однако у организации осталась задолженность по уплате аренды.