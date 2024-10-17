Россияне описали идеального цифрового помощника

«Как показывают наши опросы, свыше 70% жителей России готовы доверить искусственному интеллекту управление своими финансами, почти половина жителей страны (48%) готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, а 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Всё это делает направление по развитию цифровых помощников стратегически важным для банка. Но в понятие „цифрового помощника“ мы вкладываем не только анимированного или голосового компаньона, который может взаимодействовать с пользователем, а целое собрание алгоритмов, которое в ближайшем будущем будет помогать пользователю в решении различных задач. И мы как банк с развитием цифровых советников получим возможность предлагать еще более персонифицированные продукты и услуги нашим клиентам», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.