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Posted 17 октября, 05:46

Published 17 октября, 05:46

Modified 17 октября, 05:48

Updated 17 октября, 05:48

Утром 17 октября цены на такси в Ростове из-за дождя взлетели в три раза

Сервисы такси задрали цены на поездки в Ростове до 1,5 тыс рублей

17 октября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Утром 17 октября цены на такси в Ростове из-за дождя взлетели в три раза
В утренний час пик из-за непогоды службы такси заломили цены на поездки в три раза больше, чем обычно. Прокатиться по центральным улицам за 5-10 минут обходится ростовчанам минимум в 400 рублей, а жители отдаленных микрорайонов платят почти 1500, чтобы добраться в центр.

Сырая пасмурная погода и тысячи горожан, спешащих на учебу и работу, привели к бешеному повышению цен на такси. По данным на 08:00 мск 17 октября, даже небольшая поездка по центральным улицам продолжительностью в 5-10 минут обойдется как минимум в 400 рублей. Сэкономить можно разве что 50 рублей, если выбрать тариф «Вместе», правда, время в пути тогда может значительно увеличиться.

Самые дорогие цены оказались на поездку из Левенцовки в центр Ростова. Таксисты могут заработать почти 1500 рублей только с одного заказа. А от ТРЦ «Сокол» до центра стоимость составит почти 800 рублей.

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Утром 17 октября цены на такси в Ростове из-за дождя взлетели в три разаУтром 17 октября цены на такси в Ростове из-за дождя взлетели в три раза
Утром 17 октября цены на такси в Ростове из-за дождя взлетели в три раза. Фото: скрин Яндекс.Такси

Не меньше цены на такси напугали жителей Суворовского. Оттуда поездки стоят около 1300 рублей, от Северного рынка — уже 900 рублей. Примерно столько же потратят жители Александровки, которым нужно с утра в центр города.

В Батайске цены достигают 600 рублей. Учитывая, что место заказа такси — окраина, ближайшая к Ростову, непонятно, за что платить такие деньги. Время в пути в среднем не займет больше 15 минут.

Ранее стало известно, какая погода будет в Ростове и области в ближайшие дни.

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