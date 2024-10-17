Сервисы такси задрали цены на поездки в Ростове до 1,5 тыс рублей

Posted 17 октября, 05:46
Published 17 октября, 05:46
Modified 17 октября, 05:48
Updated 17 октября, 05:48
Сырая пасмурная погода и тысячи горожан, спешащих на учебу и работу, привели к бешеному повышению цен на такси. По данным на 08:00 мск 17 октября, даже небольшая поездка по центральным улицам продолжительностью в 5-10 минут обойдется как минимум в 400 рублей. Сэкономить можно разве что 50 рублей, если выбрать тариф «Вместе», правда, время в пути тогда может значительно увеличиться.
Самые дорогие цены оказались на поездку из Левенцовки в центр Ростова. Таксисты могут заработать почти 1500 рублей только с одного заказа. А от ТРЦ «Сокол» до центра стоимость составит почти 800 рублей.
Не меньше цены на такси напугали жителей Суворовского. Оттуда поездки стоят около 1300 рублей, от Северного рынка — уже 900 рублей. Примерно столько же потратят жители Александровки, которым нужно с утра в центр города.
В Батайске цены достигают 600 рублей. Учитывая, что место заказа такси — окраина, ближайшая к Ростову, непонятно, за что платить такие деньги. Время в пути в среднем не займет больше 15 минут.
Ранее стало известно, какая погода будет в Ростове и области в ближайшие дни.