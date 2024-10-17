Сервисы такси задрали цены на поездки в Ростове до 1,5 тыс рублей

Сырая пасмурная погода и тысячи горожан, спешащих на учебу и работу, привели к бешеному повышению цен на такси. По данным на 08:00 мск 17 октября, даже небольшая поездка по центральным улицам продолжительностью в 5-10 минут обойдется как минимум в 400 рублей. Сэкономить можно разве что 50 рублей, если выбрать тариф «Вместе», правда, время в пути тогда может значительно увеличиться.