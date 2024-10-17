rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 12:29

Published 17 октября, 12:29

Modified 17 октября, 12:31

Updated 17 октября, 12:31

Полиция допросила подростков, оскорбивших на камеру учителя в Ростовской области

Школьники в Ростовской области оскорбляли учителя и снимали все на телефон

17 октября 2024, 12:29
Фото: rostovgazeta.ru
Полиция допросила подростков, оскорбивших на камеру учителя в Ростовской области
МВД проводит проверку в Шолоховском районе после публикации видео с оскорблениями в адрес педагога, сообщили в пресс-службе ведомства.

Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое на территории одной из школ Шолоховского района. На нём группа подростков открыто оскорбляет учителя. Педагог сделала им замечание за прогул уроков и вежливо попросила вернуться в класс. В ответ она получила нецензурные оскорбления и предложения.

В полиции заявили, что проводят проверку по факту инцидента. Правоохранители уже нашли всех участников видео и опросили их. Родителей троих подростков хотят привлечь к административной ответственности.

«Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — заключили в пресс-службе управления МВД.

«Это неправда»: в школе Ростова опровергли информацию об ученице в наручниках
Узнать подробнее

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин велел проверить школу Ростова, где произошла давка детей.

Читайте также:
Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябреФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской областиДругих нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика