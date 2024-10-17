Школьники в Ростовской области оскорбляли учителя и снимали все на телефон

Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое на территории одной из школ Шолоховского района. На нём группа подростков открыто оскорбляет учителя. Педагог сделала им замечание за прогул уроков и вежливо попросила вернуться в класс. В ответ она получила нецензурные оскорбления и предложения.