Школьники в Ростовской области оскорбляли учителя и снимали все на телефон

Posted 17 октября, 12:29
Published 17 октября, 12:29
Modified 17 октября, 12:31
Updated 17 октября, 12:31
Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое на территории одной из школ Шолоховского района. На нём группа подростков открыто оскорбляет учителя. Педагог сделала им замечание за прогул уроков и вежливо попросила вернуться в класс. В ответ она получила нецензурные оскорбления и предложения.
В полиции заявили, что проводят проверку по факту инцидента. Правоохранители уже нашли всех участников видео и опросили их. Родителей троих подростков хотят привлечь к административной ответственности.
«Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — заключили в пресс-службе управления МВД.