Совкомбанк получил статус ключевого партнера Фонда «Сколково»

Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково»: «Совкомбанк за четыре года партнерства с Фондом „Сколково“ создал R&D-центр в сфере ИТ и Финтех в несколько тысяч человек, внес значимый вклад в популяризацию ИТ-профессий через серию хакатонов, внедрил десятки решений наших резидентов, вышел на IPO и провел ряд исследований в сфере цифровизации. Например, цифровизация более 500 благотворительных организаций за год стала возможной благодаря уникальному совместному проекту „Технологии добра“. Статус „Ключевой партнер“ является подтверждением значимости вклада в развитие экосистемы инноваций в России и высокой оценкой исследовательской деятельности Совкомбанка со стороны Фонда „Сколково“».