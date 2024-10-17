Спрос на квартиры в новостройках Ростова рухнул на 64%

Posted 17 октября, 16:49
Published 17 октября, 16:49
Modified 17 октября, 16:49
Updated 17 октября, 16:49
По итогам третьего квартала, спрос на покупку жилья на первичном рынке в Ростове снизился на 64%. Город занял третье место в России по падению интереса к новостройкам. Лидерами стали Красноярск и Самара.
Аналитики рынка недвижимости связывают это с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки в России.
Ранее сообщалось, что не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду. Люди не могут реализовать свою недвижимость из-за отсутствия покупателей и предпочитают отдавать её для съёма на долгосрочный период.