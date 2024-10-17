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Posted 17 октября, 16:49

Published 17 октября, 16:49

Modified 17 октября, 16:49

Updated 17 октября, 16:49

Ростов вошёл в тройку городов-миллионников России, где сильнее всего упал спрос на квартиры в новостройках

Спрос на квартиры в новостройках Ростова рухнул на 64%

17 октября 2024, 16:49
Фото: 1MI
Ростов вошёл в тройку городов-миллионников России, где сильнее всего упал спрос на квартиры в новостройках
Ростов вошёл в тройку городов-миллионников России, где сильнее всего упал спрос на квартиры в новостройках, сообщает «РИА Новости. Недвижимость».

По итогам третьего квартала, спрос на покупку жилья на первичном рынке в Ростове снизился на 64%. Город занял третье место в России по падению интереса к новостройкам. Лидерами стали Красноярск и Самара.

Аналитики рынка недвижимости связывают это с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки в России.

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Ранее сообщалось, что не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду. Люди не могут реализовать свою недвижимость из-за отсутствия покупателей и предпочитают отдавать её для съёма на долгосрочный период.

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