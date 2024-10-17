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Posted 17 октября, 18:38

Published 17 октября, 18:38

Modified 17 октября, 18:49

Updated 17 октября, 18:49

Сразу четыре авто попали в массовое ДТП на Шолохова в Ростове

На видео попало массовое ДТП с эвакуатором на Шолохова в Ростове

17 октября 2024, 18:38
Фото: 1MI
Сразу четыре авто попали в массовое ДТП на Шолохова в Ростове

Сразу четыре авто попали в массовое ДТП на Шолохова в Ростове

В Ростове-на-Дону четыре автомобиля попали в аварию в районе старого аэропорта на проспекте Шолохова.

ДТП случилось вечером 17 октября. По словам очевидцев, одна из машин врезалась в эвакуатор. Автомобилисты, проезжавшие мимо, сняли внедорожник и семейный транспорт, которые тоже стали участниками аварии.

— Две полосы перекрыты, собирается пробка, — подписал автор ролик в telegram-канале «Ростов Главный».
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По данным сервиса «Яндекс Карты», возле старого аэропорта действительно отмечено ДТП. В комментариях водители уточнили, что машины, попавшие в аварию, заняли левую и среднюю полосы.

В Госавтоинспекции Ростовской области дорожно-транспортное происшествие пока не комментировали.

Ранее стало известно о жесткой аварии в Миллеровском районе, где машину буквально сплющило. В результате ДТП чудом никто не пострадал.

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