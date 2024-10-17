На видео попало массовое ДТП с эвакуатором на Шолохова в Ростове

Posted 17 октября, 18:38
Published 17 октября, 18:38
Modified 17 октября, 18:49
Updated 17 октября, 18:49
ДТП случилось вечером 17 октября. По словам очевидцев, одна из машин врезалась в эвакуатор. Автомобилисты, проезжавшие мимо, сняли внедорожник и семейный транспорт, которые тоже стали участниками аварии.
— Две полосы перекрыты, собирается пробка, — подписал автор ролик в telegram-канале «Ростов Главный».
По данным сервиса «Яндекс Карты», возле старого аэропорта действительно отмечено ДТП. В комментариях водители уточнили, что машины, попавшие в аварию, заняли левую и среднюю полосы.
В Госавтоинспекции Ростовской области дорожно-транспортное происшествие пока не комментировали.
Ранее стало известно о жесткой аварии в Миллеровском районе, где машину буквально сплющило. В результате ДТП чудом никто не пострадал.